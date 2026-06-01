Video: watson/nina bürge

Nach einer tollen Heim-WM mit bitterem Ende – so wird die Nati von ihren Fans empfangen

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Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM das Land begeistert. Am Ende unterlag sie im Final zum dritten Mal in Folge und gewann wieder «nur» Silber, während Finnland den Pokal entgegennehmen durfte. Trotz des bitteren Endes wird dem Team am Montagabend im Volkshaus in Zürich ein feierlicher Empfang bereitet.

Die Fans wollen sich für zwei tolle Wochen bedanken und die Stars um Captain Roman Josi vielleicht auch etwas trösten. Schau dir die Medaillenfeier im Video an: