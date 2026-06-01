freundlich21°
DE | FR
burger
Sport
Videos

Nati-Empfang in Zürich – hier werden die Helden der Hockey-WM gefeiert

Video: watson/nina bürge

Nach einer tollen Heim-WM mit bitterem Ende – so wird die Nati von ihren Fans empfangen

01.06.2026, 21:0001.06.2026, 21:08

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM das Land begeistert. Am Ende unterlag sie im Final zum dritten Mal in Folge und gewann wieder «nur» Silber, während Finnland den Pokal entgegennehmen durfte. Trotz des bitteren Endes wird dem Team am Montagabend im Volkshaus in Zürich ein feierlicher Empfang bereitet.

Die Fans wollen sich für zwei tolle Wochen bedanken und die Stars um Captain Roman Josi vielleicht auch etwas trösten. Schau dir die Medaillenfeier im Video an:

Video: watson/nina bürge
Eismeister Zaugg
Weltmeister der Herzen und was wir tun müssen, um es zu bleiben
Mehr zur Eishockey-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
1 / 74
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Die Schweizer Nati wird vom Publikum an der Heim-WM mit viel Liebe verabschiedet.
quelle: keystone / andreas becker
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Betrübte Gesichter und Standing Ovations an der Heim-WM
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
3 Schweizer erhalten die Bestnote – wie bewertest du die Nati-Akteure nach der Heim-WM?
Erneut nur Silber. Nach der Niederlage der Hockey-Nati im WM-Final gegen Finnland herrscht eine grosse Enttäuschung. Doch die Schweizer Mannschaft hat über weite Strecken ein hervorragendes Turnier gezeigt. Wie bewertest du die Einzelspieler und Trainer?
7 Spiele, 4 Gegentore, 97,03 % Fangquote
Zur Story