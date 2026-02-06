Nach dreieinhalb Stunden ist die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 vorbei. Wir sahen eine einigermassen ruhige Show, die ohne eine grobe Panne über die Bühne ging. Nun ist der Sport Trumpf – zum ersten Mal morgen Mittag um 11.30 Uhr, wenn das Schweizer Team in der Männer-Abfahrt den Olympiasieg anpeilt.
Zwei olympische Feuer brennen – so lief die Eröffnungsfeier in Mailand
Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind offiziell eröffnet. Die Schweiz präsentiert sich an beiden Schauplätzen stolz – angeführt von Nino Niederreiter und Fanny Smith. Die Eröffnungsfeier zum Nachlesen in unserem Ticker.
Schicke uns deinen Input
Arrivederci!
Das Feuer brennt
Alpine Ski-Helden entzünden die beiden Feuer. In Mailand gemeinsam Alberto Tomba und Deborah Compagnoni, in Cortina Sofia Goggia.
Bald brennen zwei Feuer
Manuela Di Centa (Langlauf) und Gerda Weissensteiner (Rodeln) tragen die Fackel in Mailand.
Sie übergeben sie an Enrico Fabris, einen Eisschnelllauf-Olympiasieger.
In Cortina trägt derweil Ski-Legende Gustavo Thöni die Flamme. Er reicht sie an Sofia Goggia weiter, die in Cortina noch einmal zuschlagen will.
Sie übergeben sie an Enrico Fabris, einen Eisschnelllauf-Olympiasieger.
In Cortina trägt derweil Ski-Legende Gustavo Thöni die Flamme. Er reicht sie an Sofia Goggia weiter, die in Cortina noch einmal zuschlagen will.
Der olympische Eid
An den vier Orten der Eröffnungsfeier schwören Athletinnen und Athleten nun den olympischen Eid. Lange dauert es nun nicht mehr, bis das Feuer entzündet wird. Glauben wir. Hoffen wir. Und befürchten noch mehr Tanz.
User-Meinung
von anna_buehler
Söll emal cho
Heute im Anzug statt oben ohne
Oh, ein schönes Wiedersehen! Pita Taufatofua ist einer der Träger der olympischen Flagge. Heute trägt der Ex-Athlet aus Tonga einen Anzug, anders als er 2018 als Langläufer selber an Winterspielen teilnahm und an der Eröffnungsfeier mit seinem Outfit für Furore sorgte.
Ohne Namen zu nennen, aber eine meiner Vorgesetzten meinte, als ich ihr von ihm erzählte und das Bild zeigte, sie interessiere sich jetzt endlich auch für Sport …
Ohne Namen zu nennen, aber eine meiner Vorgesetzten meinte, als ich ihr von ihm erzählte und das Bild zeigte, sie interessiere sich jetzt endlich auch für Sport …
Sei willkommen, olympische Flagge!
Die klare Botschaft
Hollywood-Star Charlize Theron zitiert ihren grossen Landsmann Nelson Mandela und spricht über Menschlichkeit, Respekt und Frieden. «Das scheint mir angebrachter zu sein denn je», sagt sie mit einem leichten Zittern in der Stimme.
Aber natürlich …
… gibt es erst noch einmal eine wertvolle künstlerische Darbietung. So langsam könntet ihr zu einem Abschluss kommen.
Das Feuer ist da
Die Fackel wird von erfolgreichen Sportlern durchs Stadion getragen.
Vincerò!
Bühne frei für Andrea Bocelli. Der blinde Tenor singt die Arie Nessun dorma von Giacomo Puccini.
Die Olympischen Spiele sind eröffnet
Italiens Präsident Sergio Mattarella eröffnet die Spiele offiziell.
Wo ist eigentlich die Flamme?
Den ganzen Abend über spielte das olympische Feuer nicht die geringste Rolle. Aber bald wird es so weit sein. Und wenn die Gerüchte stimmen, wird das Feuer von Alberto Tomba in Mailand und Deborah Compagnoni in Cortina entzündet werden.
«Geniesst jede Sekunde!»
Die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry begrüsst alle Sportlerinnen, Trainer, Gäste und Fans. «Ob ihr hier in Mailand sein, in Cortina, Predazzo oder Livigno: Willkommen zu euren Spielen. Das ist euer Moment. Ich weiss, wie es sich anfühlt. Dieser Mix aus Aufregung und Anspannung», so die zweifache Olympiasiegerin im Schwimmen. «Seid stolz. Auf euch, wie weit ihr gekommen seid. Und saugt alles auf, geniesst jede Sekunde!»
Es wird offiziell
OK-Chef Giovanni Malago und IOC-Präsidentin Kirsty Coventry betreten die Bühne.
«Benvenuti! Welcome to Milano-Cortina 2026!», ruft Malago. «Wir begrüssen euch in einem Land von Geschichte und Innovation, Kultur und Leidenschaft.» Seit den letzten Winterspielen 1956 in Cortina habe sich so viel verändert. «Wir sind bereit, erneut olympische Geschichte zu schreiben.»
Und: «Ich war noch nie so stolz, ein Italiener zu sein, wie heute Abend.»
«Benvenuti! Welcome to Milano-Cortina 2026!», ruft Malago. «Wir begrüssen euch in einem Land von Geschichte und Innovation, Kultur und Leidenschaft.» Seit den letzten Winterspielen 1956 in Cortina habe sich so viel verändert. «Wir sind bereit, erneut olympische Geschichte zu schreiben.»
Und: «Ich war noch nie so stolz, ein Italiener zu sein, wie heute Abend.»
User-Meinung
von hifish
Die Nummer mit den Gesten war echt witzig…
Die Italiener und ihre Gesten
Die Organisatoren können über sich selber lachen. Das Mikrofon ist abgeschaltet, also wird mit den Händen parliert – so wie im italienischen Alltag halt.
Zur Auflockerung ein Techno-Musical
Oder wie das daheim vor dem Fernseher der eine oder die andere nennt: Ziit, zum go schiffe.
User-Meinung
von hifish
Die Amis wurden ja auch schön ausgebuht…
Was war denn beim Einzug der Ukraine los? Patzer der Bildregie?
Was war denn beim Einzug der Ukraine los? Patzer der Bildregie?
Der Gastgeber ist da
Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt: Italien schliesst den Einmarsch der Delegationen ab.
Endlich ist die Schweizer Delegation da
An allen vier Orten dieser Eröffnungsfeier laufen Schweizerinnen und Schweizer ein – angeführt von Fanny Smith und Nino Niederreiter.
Hach, italienisch!
So eine schöne Sprache. Wir sahen heute schon Giamaica, Lussemburgo oder grad vorhin Nuova Zelanda. Und diese Expedition kommt aus Cile – einer geht an Krücken:
Ganz viele Norweger-Pullis
Keine Überraschung: Die Teilnehmenden aus Norwegen marschieren im Norweger-Pulli ein.
Laute Buhrufe bei Israel
Die Delegation von Israel wird mit deutlich zu hörenden Pfiffen und Buhrufen begrüsst.
Norovirus bei der Frauen-Hockeynati
Die Eishockeynati der Frauen wird nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Grund ist ein positiver Norovirusfall. Das Testresultat lag erst nach dem 4:3-Auftaktsieg gegen Tschechien am Nachmittag vor, die betroffene Spielerin war seit Montag isoliert vom Team und in einem Einzelzimmer. Bislang zeige keine weitere Schweizer Spielerin Symptome, teilt Swiss Olympic mit.
Germany is in the house
Angeführt von NHL-Star Leon Draisaitl kommt die grosse Delegation aus Deutschland. Praktisch: Die riesigen Pelerinen können sie dann im Sommer wieder verwenden, wenn sie in Rimini den Liegestuhl besetzen.