Oh, ein schönes Wiedersehen! Pita Taufatofua ist einer der Träger der olympischen Flagge. Heute trägt der Ex-Athlet aus Tonga einen Anzug, anders als er 2018 als Langläufer selber an Winterspielen teilnahm und an der Eröffnungsfeier mit seinem Outfit für Furore sorgte.Ohne Namen zu nennen, aber eine meiner Vorgesetzten meinte, als ich ihr von ihm erzählte und das Bild zeigte, sie interessiere sich jetzt endlich auch für Sport …