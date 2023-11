live: Slalom der Frauen in Levi

Wendy Holdener fährt im ersten Lauf bereits einen grossen Rückstand auf die Spitze ein. Bild: keystone

Slalom Levi: Vlhova führt nach erstem Lauf – Schweizerinnen zurückgebunden

Wendy Holdener gehört auch im ersten Lauf des zweiten Weltcup-Slaloms in Levi nicht zu den Besten. Überragend ist ein weiteres Mal die Slowakin Petra Vlhova.

Trotz nicht optimaler Fahrt ist Holdener nach halbem Pensum die bestklassierte Fahrerin von Swiss-Ski. Auf die entfesselte Vlhova büsste sie 1,70 Sekunden ein – gut drei Zehntel weniger als tags zuvor im ersten Durchgang. Zumindest von der Klassierung her im Vergleich zum ersten Slalom, in dem sie mit Rang 12 zufrieden sein musste, liegt eine Steigerung drin. Im Zwischenklassement liegt die Schwyzerin auf Platz 7.

Michelle Gisin nimmt zwei Sekunden Rückstand mit den zweiten Lauf. Mélanie Meillard, die im ersten Slalom mit Rang 7 überzeugt hatte, und Camille Rast waren noch etwas langsamer als die Obwaldnerin. Elena Stoffel muss mit gut drei Sekunden Rückstand um die Teilnahme am zweiten Lauf zittern.

Vlhova führt am Tag nach ihrem sechsten Sieg in Levi die Rangliste mit 76 Hundertsteln Vorsprung vor Mikaela Shiffrin an. Zeitmässig auf praktisch gleicher Höhe mit der Amerikanerin liegen die erstaunliche Schwedin Sara Hector und die Deutsche Lena Dürr, am Samstag die Beste des Rests hinter Vlhova.