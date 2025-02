So feiert die Schweiz den Medaillenrausch – und das schreibt man im Ausland darüber

Gold, Silber, Bronze: Die Schweizer Männer räumten in der Team-Kombination an der Ski-WM in Saalbach gleich alle Medaillen ab. Die Titelseiten von Schweizer Zeitungen nach diesem historischen Triumph – und Einschätzungen aus dem Ausland.

Süddeutsche Zeitung

Deutschland

«Machtdemonstration beim Nachbarn» titelt die Zeitung. «Die zweite Ski-WM in Saalbach entwickelt sich zunehmend zu Festspielen für die Schweiz. Speziell die Premiere der neuen Team-Kombination der Männer am Mittwoch liess erahnen, wie sich das Kräfteverhältnis im internationalen Skisport verschoben hat.»

Nach der Aufzählung der Medaillengewinner erinnerte die «Süddeutsche» daran, dass es den Schweizer Überflieger für den Medaillen-Sweep nicht einmal benötigte. «Der beste Skifahrer der Gegenwart, Marco Odermatt, schaute vergnügt im Stadion zu. Erdrückender kann eine sportliche Machtdemonstration kaum sein.»

Kronen-Zeitung

Österreich

«Schweizer Dreifachsieg, österreichische Sturzorgie. Die Team-Kombination der Männer bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm hat sich zu einem Schweizer Triumphzug entwickelt.»

L'Equipe

Frankreich

«Die Schweizer Dominanz setzt sich bei der Weltmeisterschaft in Saalbach (Österreich) fort. Als der letzte Fahrer ins Ziel kam, wusste man nicht mehr, wer von den Schweizern wirklich gewonnen hatte, so gross war die allgemeine Freude.»

Lauter fröhliche Schweizer. Bild: keystone

Die Franzosen wiesen auf die Piste hin, die ihrer Meinung nach in einem schlechten Zustand war: «Mit der zehntschnellsten Zeit im Slalom gelang Loïc Meillard und all seinen Landsleuten das, woran viele scheiterten: den Lauf zu Ende zu fahren. Bereits nach den ersten fünf Fahrern markierte die Piste, die am Mittwochmorgen vom Regen bewässert wurde, sehr schnell.»

Gazzetta dello Sport

Italien

«Die Party gehört der Schweiz, die beim WM-Debüt dieser Disziplin einen Hattrick feiert – und wir werden diese Disziplin bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand-Cortina wiedersehen.» Danke für diesen Hinweis, der uns freut!