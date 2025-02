Zu sechst jubeln die Schweizer in der Team-Kombination. Bild: keystone

Kommentar

Zurücklehnen und geniessen!

Die Ski-WM in Saalbach verkommt immer mehr zu Schweizer Festspielen. Kann es überhaupt noch besser werden?

Adrian Bürgler

Das Schweizer Ski-Fest dauert ja eigentlich schon den ganzen Winter. Aber heute hat es auch an der WM in Saalbach einen neuen Höhepunkt erreicht. Nachdem gestern bei den Frauen das Traum-Duo Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami bereits die Silbermedaille in der Team-Kombination geholt hat, holen die Schweizer Männer gleich den kompletten Medaillensatz.

Gut-Behrami und Holdener bei der Siegerehrung vom Dienstag. Bild: KEYSTONE

Gold geht an Franjo von Allmen und Loïc Meillard. Silber holen Alexis Monney und Tanguy Nef. Und Bronze sichern sich etwas überraschend Stefan Rogentin und Marc Rochat. Der totale Triumph.

Schweizer Ski-Fans können momentan einfach zurücklehnen und geniessen. Denn solche Erfolge sind alles andere als selbstverständlich. Gerade an Grossevents ist immer alles möglich und oft gelingt es den Saisondominatoren nicht, zum Höhepunkt des Winters ihre Qualitäten auszuspielen.

Zu Beginn der WM wurden wir ja sogar ganz kurz nervös. Im Super-G der Frauen stachen die Trümpfe Gut-Behrami und Suter nicht, stattdessen holte Stephanie Venier ausgerechnet für die so stolze, aber diesen Winter bislang gebeutelte Ski-Nation Österreich das erste Gold.

Doch die Schweizer schlugen zurück. Gold von Marco Odermatt im Super-G. Gold und Bronze von Franjo von Allmen und Alexis Monney in der Abfahrt.

Die wilden «Frisuren» der Schweizer Skirennfahrer nach WM-Gold 1 / 15 Die wilden «Frisuren» der Schweizer Skirennfahrer nach WM-Gold Bilder für die Ewigkeit. Die Schweizer Abfahrer und ihre Trainer erschienen bei der Siegerehrung der WM-Abfahrt 2025 mit spektakulären Frisuren und sorgten für Schlagzeilen über die Landesgrenze hinaus. quelle: keystone / jean-christophe bott

Die Bilder der frisch rasierten Speed-Crew von Swiss-Ski gingen um die Welt und zeigten: Da ist etwas ganz Grosses herangewachsen. Man war schon geneigt, zu fragen: Geht es denn noch besser?

Ja, es geht noch besser. Holdener/Gut-Behrami erlösen auch die Frauen. Und heute dieser sensationelle Dreifach-Triumph in der Männer-Kombination. Der Lohn für die hervorragende Arbeit, die beim Schweizer Verband geleistet wurde. Viel besser geht es nun eigentlich nicht mehr.

Wobei, wer weiss: Es stehen ja noch die Riesenslaloms mit Odermatt, Meillard, Tumler oder Gut-Behrami an. Die Slaloms mit Holdener, Rast, Yule, Rochat sowie Mélanie und Loïc Meillard. Aber egal, was noch passiert, die Ski-WM in Saalbach ist bereits ein riesiger Erfolg. Die Schweizer Ski-Fans können sich zurücklehnen und geniessen.