Nach Kombi-Silber noch eine WM-Medaille für Lara Gut-Behrami?

Die Startliste: 1 Thea Louise Stjernesund NOR 2 Sara Hector SWE 3 Zrinka Ljutic CRO 4 Federica Brignone ITA 5 Alice Robinson NZL 6 Lara Gut-Behrami SUI 7 Paula Moltzan USA 8 Sofia Goggia ITA 9 Julia Scheib AUT 10 Nina O'Brien USA 11 Lara Colturi ALB 12 Camille Rast SUI 13 Marta Bassino ITA 14 AJ Hurt USA 15 Mina Fürst Holtmann NOR 16 Valerie Grenier CAN 17 Wendy Holdener SUI … 28 Michelle Gisin SUI

An der Biathlon-WM kommt's aufs Schiessen an – das sind die Schweizer Asse

Mit der Mixed-Staffel werden am Nachmittag (14.30 Uhr) die ersten Biathlon-Weltmeisterschaften in der Schweiz lanciert. In den nächsten eineinhalb Wochen entscheiden am Schiesstand in der Lenzerheide Millimeter über Sieg und Niederlage.

Biathlon ist in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer bedeutender geworden. In der Lenzerheide wird nun dieser Tage erstmals die WM in diesem Mix von Langlauf mit Schiessen durchgeführt.