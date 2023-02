Julia Scheib im Team-Event, wo für Österreich Rang 4 resultierte. Bild: keystone

Stimmungstief im Osten – Österreich mit erster Ski-WM ohne Gold seit 1987

Grundsätzlich verlief die Ski-WM in Courchevel/Méribel für Österreich gar nicht mal so schlecht. Schliesslich kamen nach einem durchzogenen Weltcup-Winter sieben Medaillen zusammen. Aber weil sie falschen Farben haben, steht der Verband in der Kritik.

Mehr «Sport»

Gibt es zum Abschluss doch noch WM-Gold für Österreich? Der Halbzeit-Führende des Männer-Slaloms war für die Beantwortung dieser Frage zuständig: Manuel Feller.

Feller konnte die stolze Ski-Nation nicht erlösen, der Tiroler fiel beim Triumph des Norwegers Henrik Kristoffersen auf Rang 7 zurück. Und so beendet Österreich diese WM in den französischen Alpen bloss auf Rang 8 im Medaillenspiegel, da es in diesem nicht um die reine Anzahl von Medaillen geht.

«WM-Pleite», titelt die «Kronen-Zeitung». Letztmals gab es 1987 in Crans-Montana, als die Schweiz fast alles abräumte, keinen WM-Titel für Österreich.

«Natürlich fehlt die Goldene»

Drei Silber- und vier Bronzemedaillen kamen in den vergangenen zwei Wochen in Courchevel und Méribel zusammen. «Darüber freue ich mich sehr», betonte Roswitha Stadlober, die Präsidentin des Österreichischen Skiverbands im ORF. «Natürlich fehlt die Goldene», gab sie zu. «Aber wir haben insgesamt gleich viele Medaillen wie die Schweizer geholt, das muss man auch sagen.»

Doch so leicht kam Stadlober, die unter ihrem ledigen Namen Roswitha Steiner 1987 Vize-Weltmeisterin im Slalom wurde, nicht davon. Auf Nachhaken sagte sie: «Gold ist schon unser Anspruch. Aber nochmals: Wir freuen uns darüber, sieben Medaillen nach Hause nehmen zu können.» Nochmaliges Nachhaken von Moderator Rainer Pariasek, nochmals Stadlober: «Das ist keine Enttäuschung. Wir haben sieben Medaillen.»

Roswitha Stadlober diskutiert im Zielraum der WM mit dem Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Bild: keystone

Die Präsidentin will in die Zukunft blicken. «Das Schlechte lassen wir da, das Gute nehmen wir mit, dann schauen wir weiter.»

Bloss zwei Bronzemedaillen bei der Junioren-WM

Die österreichische Ski-Legende Benjamin Raich, zweifacher Olympiasieger, dreifacher Weltmeister und Sieger im Gesamtweltcup, sprang ihr als TV-Experte zur Seite. «Man muss fairerweise sagen, dass es relativ schnell passiert», sagte er über das Verpassen eines Weltmeistertitels. Die Quantität habe gepasst, sagte Raich. Ihm mache viel mehr Sorgen, dass Österreich jüngst an der Junioren-WM bloss zwei Bronzemedaillen gewinnen konnte.

«Wir kennen unsere Defizite», meinte Stadlober, «wir wissen, woran wir arbeiten müssen.» Man habe durchaus den Druck aus der Heimat gespürt, das sei nicht immer ganz einfach. Sie bat: «Lassen Sie uns die Saison zu Ende fahren und dann werden wir hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen.» Blicke sie auf die jüngsten Ergebnisse im Europacup, gäben ihr diese Grund zur Hoffnung auf eine erfolgreichere Zukunft.

Über die freundschaftliche Ski-Rivalität zweier Alpenländer: 150 Kommentar Tief in unserem Herzen wollen wir immer nur eines: Die Österreicher in Skirennen schlagen von Ralf Meile

Benjamin Raich mochte ebenfalls nicht den Teufel an die Wand malen. «Man muss ruhig bleiben und dann geht es am Ende gut.» Derweil blickte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl bereits auf die nächsten Weltmeisterschaften in zwei Jahren voraus. Diese finden 2025 im österreichischen Saalbach statt. «Bei der Heim-WM werden wir zurückschlagen», kündigte Mandl schon mal an.