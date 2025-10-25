Julia Scheibt ist nach dem ersten Lauf deutlich in Führung. Bild: keystone

Scheib distanziert bisher die Konkurrenz: Gut-Behrami lauert nach dem ersten Lauf

Julia Scheib lanciert die Olympiasaison der Alpinen mit einem Paukenschlag. Die 27-jährige Österreicherin führt im Weltcup-Riesenslalom in Sölden im ersten Lauf mit grossem Vorsprung. Lara Gut-Behrami befindet sich in Tuchfühlung zu den Podesträngen.

Scheib, im Vorjahr nach einem verpatzten ersten Durchgang Dritte bei der Saison-Ouvertüre, wird mit 1,28 respektive 1,32 Sekunden Vorsprung auf die Amerikanerin Paula Moltzan und die Kroatin Zrinka Ljutic in den zweiten Lauf gehen. Gut-Behrami liegt 22 Hundertstel hinter Ljutic im 5. Zwischenrang - unmittelbar vor Mikaela Shiffrin, die nach ihrer komplizierten letzten Saison mit Startnummer 20 antreten musste.

Der erste Lauf von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Zweitbeste Schweizerin ist Camille Rast auf Platz 13, gefolgt von Wendy Holdener (16.), die ihr 300. Weltcuprennen bestreitet. Vanessa Kasper (25.) schaffte es in Abwesenheit der Vorjahressiegerin und Weltmeisterin Federica Brignone ebenfalls in den zweiten Durchgang.

Scheib, die schon in der Vorbereitung einen bestechenden Eindruck hinterliess, kam mit den nicht einfachen, im oberen Teil böigen Verhältnissen am besten zurecht. Vor allem in dem noch einmal steiler gewordenen Steilhang distanzierte sie die Konkurrenz. Die künstlich hinzugefügten neuen Wellen im flachen Zielstück waren mit der Kurssetzung im ersten Lauf kein Faktor.

Der erste Lauf von Julia Scheib. Video: SRF

Die Führende sagte nach dem fantastischen ersten Lauf gegenüber ORF: «Man muss ruhig bleiben, es gibt ja noch einen zweiten Durchgang. Aber es ist eine gute Ausgangslage. Ich war schon überrascht über den Vorsprung, weil es sich fast zu einfach angefühlt hat. Aber auf diesem Hang darf man es nicht übertreiben.»

Der zweite Lauf beginnt um 13.00 Uhr. Scheib wäre die erste österreichische Riesenslalom-Siegerin seit 2016 (Eva Brem in Jasna). Der 3. Rang aus dem Vorjahr ist ihr bislang einziger Podestplatz. (riz/sda)