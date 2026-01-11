Weltcup-Slalom in Adelboden, Stand nach dem 1. Lauf 1. Henrik Kristoffersen NOR

2. Atle Lie McGrath NOR +0,28

3. Eduard Hallberg FIN +0,29 Die Schweizer:

5. Loïc Meillard +0,38

9. Tanguy Nef +0,61

17. Marc Rochat +1,35

21. Daniel Yule +1,55

26. Ramon Zenhäusern +2,10



Der schnellste Schweizer: Loïc Meillard. Bild: keystone

Meillard nach dem 1. Lauf vorne dabei – an der Spitze liegen zwei Norweger

Die Norweger geben im 1. Lauf des Weltcup-Slaloms in Adelboden den Ton an. Henrik Kristoffersen führt vor Atle Lie McGrath. Loïc Meillard und Tanguy Nef lauern auf den Rängen 5 und 9.

2. Lauf um 13.30 Uhr

Knappe Abstände

Henrik Kristoffersen, der zum dritten Mal am Chuenisbärgli triumphieren könnte, schuf sich ein Polster von 28 Hundertsteln auf seinen Landsmann Atle Lie McGrath. Dahinter sind die Abstände klein. McGraths Differenz zum 11. Platz beträgt lediglich 43 Hundertstel.

Kristoffersen bei der Einfahrt in den Zielhang. Bild: keystone

Schweizer Duo bei den Leuten

Loïc Meillard liegt als Fünfter zehn Hundertstel hinter McGrath und neun Hundertstel hinter den Podesträngen. Auch Tanguy Nef, der das Rennen eröffnete, hat als Neunter mit rund drei Zehnteln Rückstand zum drittplatzierten Finnen Eduard Hallberg noch Chancen.

«Es waren gute Passagen dabei, aber auch solche, an denen ich zu verhalten gefahren bin. Das muss ich ändern.» Loïc Meillard srf

Die anderen Schweizer

Marc Rochat büsste 1,35 Sekunden ein. Er ist ebenfalls in der Entscheidung dabei wie Daniel Yule, der 1,55 auf Kristoffersen einbüsste.

«Es war wenigstens kein Schritt zurück. Ich fühlte mich nicht ganz gut, ich hatte Mühe, den Ski frei zu geben.» Daniel Yule

Auch Ramon Zenhäusern reichte es für die Qualifikation für den 2. Lauf, er verlor 2,10 Sekunden. Der «Doppelmeter» aus dem Wallis ärgerte sich im SRF-Interview, dass er seine starken Trainingsleistungen im Rennen nicht bestätigen kann.

«Die Hoffnung stirbt zuletzt. In den Trainings geht es relativ gut, ich habe es noch in den Beinen. Ich bleibe positiv, gebe nicht auf und hoffe, dass es nochmals kommt.» Ramon Zenhäusern

Rote Startnummer ausgeschieden

Kristoffersen hat seinen 99. Karriere-Podestplatz im Weltcup im Visier. Der 31-Jährige wäre der sechste Sieger im sechsten Slalom des Olympiawinters. Inklusive Riesenslalom ist er in Adelboden schon zwölfmal auf das Podest gestiegen. Der Disziplinenführende Timon Haugan schied aus, Madonna-Sieger Clément Noël belegt Zwischenrang 6. (ram/sda)