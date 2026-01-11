2. Atle Lie McGrath NOR +0,28
3. Eduard Hallberg FIN +0,29
5. Loïc Meillard +0,38
9. Tanguy Nef +0,61
17. Marc Rochat +1,35
21. Daniel Yule +1,55
26. Ramon Zenhäusern +2,10
Meillard nach dem 1. Lauf vorne dabei – an der Spitze liegen zwei Norweger
2. Lauf um 13.30 Uhr
Knappe Abstände
Henrik Kristoffersen, der zum dritten Mal am Chuenisbärgli triumphieren könnte, schuf sich ein Polster von 28 Hundertsteln auf seinen Landsmann Atle Lie McGrath. Dahinter sind die Abstände klein. McGraths Differenz zum 11. Platz beträgt lediglich 43 Hundertstel.
Schweizer Duo bei den Leuten
Loïc Meillard liegt als Fünfter zehn Hundertstel hinter McGrath und neun Hundertstel hinter den Podesträngen. Auch Tanguy Nef, der das Rennen eröffnete, hat als Neunter mit rund drei Zehnteln Rückstand zum drittplatzierten Finnen Eduard Hallberg noch Chancen.
Die anderen Schweizer
Marc Rochat büsste 1,35 Sekunden ein. Er ist ebenfalls in der Entscheidung dabei wie Daniel Yule, der 1,55 auf Kristoffersen einbüsste.
Auch Ramon Zenhäusern reichte es für die Qualifikation für den 2. Lauf, er verlor 2,10 Sekunden. Der «Doppelmeter» aus dem Wallis ärgerte sich im SRF-Interview, dass er seine starken Trainingsleistungen im Rennen nicht bestätigen kann.
Rote Startnummer ausgeschieden
Kristoffersen hat seinen 99. Karriere-Podestplatz im Weltcup im Visier. Der 31-Jährige wäre der sechste Sieger im sechsten Slalom des Olympiawinters. Inklusive Riesenslalom ist er in Adelboden schon zwölfmal auf das Podest gestiegen. Der Disziplinenführende Timon Haugan schied aus, Madonna-Sieger Clément Noël belegt Zwischenrang 6. (ram/sda)