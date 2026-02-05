freundlich
Olympia: Rogentin im Stechen um Abfahrts-Ticket schneller als Hintermann

Switzerland&#039;s Stefan Rogentin at the finish area during the men&#039;s second official alpine skiing downhill training at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, ...
Stefan Rogentin kommt ins Ziel und wartet dort auf Niels Hintermanns Fahrt.Bild: keystone

Rogentin im Stechen ums Abfahrts-Ticket gegen Hintermann der Schnellere

Das vierte Schweizer Ticket für die Olympia-Abfahrt geht wohl an Stefan Rogentin. Der Bündner war im Training, das zur internen Qualifikation ausgerufen worden war, klar schneller als Niels Hintermann.
05.02.2026, 11:5905.02.2026, 12:08
Ralf Meile
Ralf Meile

Sonnenschein und perfekte Bedingungen sorgten in Bormio für sehr faire Rahmenbedingungen. Stefan Rogentin legte mit Startnummer 1 vor. Die vierte Zwischenzeit, die im Schweizer Team als Ziellinie für die interne Qualifikation definiert worden war, erreichte er nach 1:25:15 Minute.

Im Ziel begann für den 31-jährigen Bündner das (kurze) Warten. Mit der Startnummer 6 ging sein Konkurrent um den Olympia-Startplatz ins Rennen, Niels Hintermann. Die Fahrt des Zürchers war weniger gut – er erreichte die virtuelle Ziellinie mit einem Rückstand von 43 Hundertstelsekunden auf Rogentin.

Switzerland&#039;s Niels Hintermann at the finish area during the men&#039;s second official alpine skiing downhill training at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy ...
Hintermann beim Blick auf die Zeiten.Bild: keystone

Hemetsbergers heftiger Crash

Damit dürften die Würfel gefallen sein. Zwar kündigten die Schweizer Trainer an, dass womöglich nicht die reine Zeit zur Entscheidung hinzugezogen werde. Aufgrund der fairen Bedingungen und der deutlichen Differenz dürfte am Samstag aber Rogentin am Start stehen.

Für eine Schrecksekunde sorgte im Training Daniel Hemetsberger. Der 34-jährige Österreicher stürzte heftig und verlor beim Aufprall auf die Piste seinen Helm. «So was darf nicht passieren!», schimpfte ORF-Experte Hans Knauss zurecht. Hemetsberger schlitterte ins Fangnetz, er konnte aber rasch wieder aufstehen und nach unten fahren. Die Kameras fingen eine blutende Wunde im Gesicht ein.

Trio war bereits gesetzt

Hintermann hatte nach dem ersten Training am Mittwoch für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich an einem Detail der internen Qualifikation störte. Er hatte sich darüber geärgert, dass nicht drei Fahrer um zwei Startplätze stechen, sondern nur er und Rogentin um einen – und dass Alexis Monney sein Ticket für das Rennen am Samstag (11.30 Uhr) bereits vor den Trainings auf sicher hatte.

«Euer hitzköpfiger Niels» entschuldigt sich – Vreni Schneider baut Hintermann auf

Ohnehin gesetzt waren Marco Odermatt, der Abfahrts-Weltmeister 2023 und zuletzt zweifacher Gewinner des Abfahrtsweltcups, und Franjo von Allmen, der Abfahrts-Weltmeister 2025. «Odi» gewann in diesem Winter drei Weltcupabfahrten, von Allmen zwei. Monney entschied in der vergangenen Saison die Olympia-Hauptprobe auf der Pista Stelvio in Bormio für sich.

Die Aussagekraft des Trainingsresultats ist nicht über alle Zweifel erhaben. Viele Fahrer wie Odermatt oder von Allmen gingen nicht ans Limit oder schwangen früh ab. Von Allmen zeigte beim Zielsprung eine Showeinlage, indem er sich an die Ski griff, die er in der Luft hoch nach oben stellte.

Mehr Olympia:
Themen
