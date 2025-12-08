Teamkollegen und Trainer feiern Marco Odermatt für den Abfahrtssieg in Beaver Creek. Bild: keystone

Mit so vielen Siegen startete Odermatt noch nie – Punkte holte er trotzdem schon mehr

Ski-Superstar Marco Odermatt siegt einfach immer weiter. Der Dominator der letzten Jahre lancierte den neuen Winter mit jetzt vier Siegen in den ersten sechs Rennen. Schon am Wochenende könnte «Odi» den nächsten Meilenstein erreichen.

Sieg in Sölden, Sieg in Copper Mountain, zwei Siege in Beaver Creek. Marco Odermatt ist auch in der neuen Saison das Mass aller Dinge im Ski-Weltcup. Den Gesamtweltcup führt er schon wieder mit über 200 Punkten Vorsprung an. Wohl nur eine Verletzung kann den 28-jährigen Nidwaldner daran hindern, die fünfte grosse Kristallkugel in Folge zu gewinnen.

Mit seinem jüngsten Erfolg am Sonntagabend im Riesenslalom von Beaver Creek hat Odermatt den vierten Sieg in den ersten sechs Saisonrennen eingefahren. So etwas hat nicht einmal er selber vorher geschafft:

Kaum zu glauben bei diesem Traumstart: Marco Odermatt kam tatsächlich schon noch besser aus den Startlöchern.

Sechs Starts, sechs Podestplätze im Winter 2022/23

Den Grund dafür finden wir im Riesenslalom von Copper Mountain, wo er vor eineinhalb Wochen ausschied. Mit den vier Siegen und dem fünften Platz im vom Wetter stark beeinflussten Super-G in Beaver Creek kommt Odermatt auf 445 Punkte nach sechs Weltcuprennen.

In zwei seiner vier Saisons, in denen er den Gesamtweltcup gewann, war er leicht besser – und in einer sogar deutlich. Im Winter 2022/23 startete Marco Odermatt mit drei Siegen, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang mit sagenhaften 520 von möglichen 600 Punkten:

Sieg Nummer 50 vor Augen

Mit dem jüngsten Sieg in Beaver Creek hat Odermatt mit der Skistation im US-Bundesstaat Colorado Frieden geschlossen. Nachdem er dort in vier Riesenslaloms drei Mal ausgeschieden war und einmal 27. wurde, konnte er nun auch dort gewinnen. «Nach der Negativserie hier auf diesem Schnee bedeutet mir der Sieg schon viel», betonte er im SRF-Interview.

Längst fährt Marco Odermatt nicht nur gegen seine aktuellen Gegner, sondern auch für Einträge im Geschichtsbuch. Der Erfolg war schon sein 49. im Weltcup – und bereits am Wochenende könnte das nächste Jubiläum fällig sein. Im Riesenslalom von Val d'Isère peilt Marco Odermatt seinen 50. Weltcupsieg an.

Das ist exakt die Anzahl, die Alberto Tomba in seiner Karriere errungen hat. Wenn «Odi» den schillernden Italiener eingeholt hat, hat er in der ewigen Bestenliste nur noch drei Fahrer mit mehr Siegen vor sich. Der Österreicher Hermann Maier brachte es auf 54 Erfolge, dessen Landsmann Marcel Hirscher auf 67. Mit grossem Abstand an der Spitze thront seit Jahrzehnten der Schwede Ingemar Stenmark, der in Slaloms und Riesenslaloms 86 Mal der Schnellste war.

Schneiders «Schweizer Rekord» wankt

In der Rangliste der meisten Riesenslalom-Weltcupsiege liegt Odermatt bereits auf Platz 3. Mit nun 28 Erfolgen in dieser Disziplin hat er Hirschers 31 im Visier. Stenmark gewann 46 Riesenslaloms.

In einer anderen Statistik könnte Marco Odermatt schon in diesem Winter Platz 1 erobern. Die 55 Weltcupsiege von Vreni Schneider sind geschlechterübergreifend «Schweizer Rekord». Gut möglich, dass die Elmerin nach drei Jahrzehnten an der Spitze noch in diesem Winter überflügelt wird.