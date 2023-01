Ski live: Slalom in Zagreb mit Holdener und Shiffrin in Ticker und TV

Beste Schweizerin nach dem ersten Durchgang: Wendy Holdener. Bild: keystone

Shiffrin führt – Holdener etwas zurück, Rast und Danioth mit guter Fahrt im Zagreb-Matsch

Wendy Holdener vermag im ersten Lauf des ersten Weltcup-Slaloms in Zagreb mit den Besten nicht mitzuhalten. Die Schwyzerin liegt mit deutlichem Rückstand auf die führende Mikaela Shiffrin auf Platz 6.

Bei frühlingshaften Temperaturen und entsprechend schwierigen Bedingungen auf einer verkürzten Piste büsste Holdener 1,28 Sekunden auf Shiffrin ein, die das Klassement vor Anna Swenn Larsson und Petra Vlhova anführt. Die zweitplatzierte Schwedin liegt 23 Hundertstel zurück, die Slowakin, die Gewinnerin der letzten drei Slaloms in Zagreb, eine gute halbe Sekunde.

Nächstbeste Schweizerinnen sind Camille Rast (9.) und Aline Danioth (11.). Die Walliserin und die Urnerin hielten den Rückstand mit 1,7 Sekunden beziehungsweise knapp zwei Sekunden bei zusehends schlechter gewordenen Verhältnissen in Grenzen. Michelle Gisin (13.) nimmt eine Hypothek von gut zwei Sekunden mit in den zweiten Lauf. In der Entscheidung ebenfalls dabei sind Elena Stoffel (21.) und Mélanie Meillard (26.).

Mit ihrer Bestzeit nimmt Shiffrin Kurs auf ihren Weltcup-Sieg Nummer 81, den fünften in Serie in dieser Saison. Von den bisherigen fünf Slaloms des Winters gewann sie drei, die zwei zum Auftakt in Levi und zuletzt kurz vor dem Jahreswechsel in Semmering. (sda)