Odermatt fährt in Bormio hinter entfesseltem Sarrazin auf Platz 2

Abfahrt der Männer, Bormio

Trotz überragender Fahrt reicht es Odermatt auch in Bormio nicht zum ersten Abfahrtssieg. Bild: AP

Odermatt fehlt auch in Bormio wenig zum Triumph – überragender Sarrazin mit erstem Sieg

Marco Odermatt verpasst den ersten Sieg in einer Abfahrt ein weiteres Mal knapp. Der Nidwaldner liegt in Bormio im Zwischenklassement hinter dem überraschenden Franzosen Cyprien Sarrazin auf Platz 2. Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Sturz des Allrounders Marco Schwarz.

Es war ein hochstehendes Duell, das sich Odermatt und Sarrazin auf dem blanken Eis der berüchtigten Piste «Stelvio» lieferten – und das der Franzose zur Verblüffung aller mit neun Hundertsteln Vorsprung für sich entschied.

Odermatt kommt Sarrazin am nächsten. Video: SRF

Sarrazin und Odermatt waren in einer eigenen Liga unterwegs. In der Zwischenrangliste klafft hinter dem Spitzen-Duo ein grosses zeitliches Loch. Der Kanadier Cameron Alexander, im vergangenen Februar in Courchevel WM-Dritter, liegt mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden auf Platz 3. Alle anderen Fahrer büssten schon mehr als zwei Sekunden auf Sarrazin ein.

Weltmeister Odermatt belegte in einer Weltcup-Abfahrt zum bereits achten Mal Rang 2. Dazu kommt dreimal Platz 3. Die neun Hundertstel bedeuten die drittgeringste Marge auf den Sieger. Vor knapp zwei Wochen in der ersten Abfahrt in Gröden fehlten ihm als Drittem fünf Hundertstel, vor einem guten Jahr in Beaver Creek, Colorado, sechs Hundertstel zum Sieg.

Sarrazins überragende Fahrt. Video: SRF

Als zweitbester Schweizer liegt Justin Murisier auf Platz 4, der einem persönlichen Bestergebnis in einer Weltcup-Abfahrt gleichkommt. In der vergangenen Saison war der Walliser in Bormio Siebter geworden. Niels Hintermann folgt auf Platz 7. Alexis Monney nimmt Rang 10 ein.

Vor zwölf Monaten in Beaver Creek hatte Sarrazin seinen Einstand als Weltcup-Abfahrer gegeben. An diesem Donnerstag startete er erst zum zehnten Mal auf oberster Ebene zu einem Rennen in dieser Disziplin. Bestergebnis war Rang 4, errungen in der vorletzten Woche in Gröden. Der Franzose hatte zuvor erst zweimal nach einem Weltcup-Rennen auf dem Podium gestanden. Vor sieben Jahren gewann er in Alta Badia einen Parallel-Riesenslalom, drei Jahre danach belegte er gleichenorts in einem Riesenslalom Platz 2.

Nicht im Klassement scheinen der Norweger Aleksander Kilde und der Österreicher Marco Schwarz auf. Kilde brach seine Fahrt nach guten Zwischenzeiten ab, nachdem er sich den linken Ski an einem Stein beschädigt hatte. Der als Leader in der Weltcup-Gesamtwertung ins Veltlin gereiste Schwarz stürzte und verletzte sich offenbar am rechten Knie. Der Kärntner wurde mit dem Helikopter zur genaueren Untersuchung ins Spital überführt.

