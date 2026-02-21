bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Biathlet Tommaso Giacomel muss bei Olympia in Führung liegend aufgeben

Italys GIACOMEL Tommaso during Biathlon Men s 15km Mass Start at Antholz-Anterselva Biathlon Arena at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, in Anterselva Italy February 20 , 2026 Spada/LaPresse PUB ...
Tommaso Giacomel läuft im olympischen Massenstart vorne weg.Bild: www.imago-images.de

Spital statt Podest: In Führung liegender Biathlet kann plötzlich nicht mehr

Tommaso Giacomel hatte den grössten Erfolg seiner Karriere vor Augen. Dann streikte der Körper des Italieners und statt einer Goldmedaille bekam er EKG-Sonden umgehängt.
21.02.2026, 07:5221.02.2026, 07:52
Ralf Meile
Ralf Meile

Tommaso Giacomel ist einer der grossen Aufsteiger des Winters. Vier Weltcuprennen gewann der 25-jährige Südtiroler in dieser Saison, darunter einen Massenstart. In dieser Königsdisziplin trat er auch am Freitag in Antholz an den Heimspielen der Italiener an – und es lief Giacomel hervorragend.

Doch plötzlich tauchte der Führende nicht mehr an der Spitze auf. Die TV-Kameras fingen ihn ein, als er schon von Konkurrenten überholt worden war. Während diese zackig durch den Wald liefen, schlich Giacomel nur noch über die Loipe. Wenig später musste er das Rennen, das er kurz zuvor noch angeführt hatte, aufgeben.

Spät am Abend meldete sich der Biathlet mit einem Spitalbett-Selfie. «Ich bin okay», schrieb Giacomel dazu, «sofern man das so sagen kann, nachdem ich ein Olympia-Rennen, in dem ich in Führung lag, aufgegeben habe».

Er schilderte, was ihn stoppte. «Gleich nach dem zweiten Liegendschiessen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig und ich hatte grosse Schwierigkeiten, zu atmen und mich zu bewegen. Das war das schlimmste Gefühl, das ich in meinem Leben je erlebt habe.»

Er habe zunächst versucht, das Tempo zu reduzieren und langsam weiterzulaufen, in der Hoffnung, dass das Problem wieder verschwindet. «Aber mein Körper hat mir keinen Wettkampf mehr erlaubt.» Er werde in den nächsten Tagen einige medizinische Untersuchungen absolvieren, um herauszufinden, was los gewesen sei.

Ihm gehe gerade viel durch den Kopf, schilderte der Mitfavorit auf eine Medaille weiter. Er sei frustriert, wütend und enttäuscht. «Es ist niederschmetternd, so aufzuhören, aber ich konnte nichts gegen meinen eigenen Körper ausrichten.»

Der Biathlet, der in der Mixed-Staffel die Silbermedaille gewonnen hatte, gab sich jedoch kämpferisch. Er werde nie aufgeben und peile schon die Olympischen Spiele 2030 an. «Vier Jahre vergehen wie im Flug und ich werde es dann in Frankreich erneut versuchen.»

Während Tommaso Giacomel auf seine nächste Chance warten muss, schlug die grosse Stunde von Johannes Dale-Skjevdal. Der Norweger traf als einziger alle 20 Scheiben und wurde Massenstart-Olympiasieger. Silber ging an seinen Landsmann Sturla Holm Laegreid und Bronze an den Franzosen Quentin Fillon Maillet. Bester Schweizer war Joscha Burkhalter auf Platz 11.

Olympiaticker
Leerdam düst im Privatjet heim +++ Biathleten sprinten um den letzten Platz
Mehr von Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 99
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Die Taiwaner haben wohl den coolsten Bob an diesen Spielen.
quelle: keystone / andrea solero
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ist an Nico ein Scharfschütze verloren gegangen? Franzo(h)ni Talent beim Biathlon
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Frauenhockey, nein danke! Die grösste Torheit in der Geschichte unseres Hockeys
Unsere Hockey-Frauen haben in Mailand eine wunderbare Geschichte geschrieben. Aber von der Anerkennung in unserer Hockey-Szene, die sie längst verdient haben, werden sie auch in den nächsten Jahren weiter entfernt sein als vom Olympia-Gold. Eine Polemik.
Es ist, wie es ist: Die Hockey-Kultur ist männlich. Männlicher und konservativer ist nur noch das Schwingen. Hockey ist ein Sport des harten Mannes. Sich für Frauen-Hockey zu begeistern ist fast so schlimm wie der Ruf, ein Weichei zu sein. Nach dem Grundsatz: Frauenhockey, nein danke. Die Lobreden, die nun auf Mailand folgen werden, sind bloss Sonntagsreden, reine Heuchelei, dem Zeitgeist geschuldet – oder naiv. Das ist sehr, sehr schade. Aber eben: es ist, wie es ist.
Zur Story