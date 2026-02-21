Tommaso Giacomel läuft im olympischen Massenstart vorne weg. Bild: www.imago-images.de

Spital statt Podest: In Führung liegender Biathlet kann plötzlich nicht mehr

Tommaso Giacomel hatte den grössten Erfolg seiner Karriere vor Augen. Dann streikte der Körper des Italieners und statt einer Goldmedaille bekam er EKG-Sonden umgehängt.

Ralf Meile

Tommaso Giacomel ist einer der grossen Aufsteiger des Winters. Vier Weltcuprennen gewann der 25-jährige Südtiroler in dieser Saison, darunter einen Massenstart. In dieser Königsdisziplin trat er auch am Freitag in Antholz an den Heimspielen der Italiener an – und es lief Giacomel hervorragend.

Doch plötzlich tauchte der Führende nicht mehr an der Spitze auf. Die TV-Kameras fingen ihn ein, als er schon von Konkurrenten überholt worden war. Während diese zackig durch den Wald liefen, schlich Giacomel nur noch über die Loipe. Wenig später musste er das Rennen, das er kurz zuvor noch angeführt hatte, aufgeben.

Spät am Abend meldete sich der Biathlet mit einem Spitalbett-Selfie. «Ich bin okay», schrieb Giacomel dazu, «sofern man das so sagen kann, nachdem ich ein Olympia-Rennen, in dem ich in Führung lag, aufgegeben habe».

Er schilderte, was ihn stoppte. «Gleich nach dem zweiten Liegendschiessen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig und ich hatte grosse Schwierigkeiten, zu atmen und mich zu bewegen. Das war das schlimmste Gefühl, das ich in meinem Leben je erlebt habe.»

Er habe zunächst versucht, das Tempo zu reduzieren und langsam weiterzulaufen, in der Hoffnung, dass das Problem wieder verschwindet. «Aber mein Körper hat mir keinen Wettkampf mehr erlaubt.» Er werde in den nächsten Tagen einige medizinische Untersuchungen absolvieren, um herauszufinden, was los gewesen sei.

Ihm gehe gerade viel durch den Kopf, schilderte der Mitfavorit auf eine Medaille weiter. Er sei frustriert, wütend und enttäuscht. «Es ist niederschmetternd, so aufzuhören, aber ich konnte nichts gegen meinen eigenen Körper ausrichten.»

Der Biathlet, der in der Mixed-Staffel die Silbermedaille gewonnen hatte, gab sich jedoch kämpferisch. Er werde nie aufgeben und peile schon die Olympischen Spiele 2030 an. «Vier Jahre vergehen wie im Flug und ich werde es dann in Frankreich erneut versuchen.»

Während Tommaso Giacomel auf seine nächste Chance warten muss, schlug die grosse Stunde von Johannes Dale-Skjevdal. Der Norweger traf als einziger alle 20 Scheiben und wurde Massenstart-Olympiasieger. Silber ging an seinen Landsmann Sturla Holm Laegreid und Bronze an den Franzosen Quentin Fillon Maillet. Bester Schweizer war Joscha Burkhalter auf Platz 11.