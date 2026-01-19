recht sonnig-1°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

SRF: Odermatts Triumph in der Lauberhorn-Abfahrt erneut ein Quoten-Hit

KEYPIX - Marco Odermatt of Switzerland in action during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Wengen, Switzerland, Saturday, January 17, 2026. (KEYSTONE/Jean-Christop ...
Zehntausende vor Ort, Hunderttausende vor dem Fernseher, als Marco Odermatt mal wieder triumphiert.Bild: keystone

Über eine Million Schweizer fieberte vor dem TV mit Odermatt am Lauberhorn mit

19.01.2026, 14:2819.01.2026, 14:30

Keine SRF-Sendung wurde 2025 von so vielen Menschen gesehen wie die Lauberhorn-Abfahrt. In diesem Jahr schalteten wiederum sehr viele Leute zu, um Marco Odermatts vierten Sieg in Folge zu sehen. Wie das SRF mitteilt, verfolgten am Samstagmittag bis zu 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer seine Fahrt. Das entspreche einem Marktanteil von 84,8 Prozent.

Die Zusammenfassung des Rennens.Video: SRF

Wie das Schweizer Fernsehen weiter schreibt, sei zudem der Onlinestream rund 230'000 Mal gestartet worden. «Das auf allen Kanälen grosse Interesse des Publikums an unserer Berichterstattung freut mich sehr», wird SRF-Sportchef Roland Mägerle zitiert.

Die «Odi-Mania» sorgte bereits eine Woche zuvor für regen TV-Konsum. Den zweiten Durchgang des Riesenslaloms am Chuenisbärgli in Adelboden, der ebenfalls von Odermatt gewonnen wurde, verfolgten durchschnittlich 796’000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 77,5 Prozent).

Zehntausende live dabei

Vor Ort in Wengen waren an diesem Wochenende so viele Fans dabei, dass der Zugang zum Weltcup-Dörfli für die Siegerehrung am Abend beschränkt werden musste. 36'000 Menschen hätten die Abfahrt live mitverfolgt, teilte das Organisationskomitee mit. Die Lenkung der Zuschauer habe gut funktioniert, stellte OK-Chef Urs Näpflin in der «Berner Zeitung» erfreut fest. «Wir hatten nirgends eine Überlastung.»

Der Odermatt-Hype wird am Lauberhorn zunehmend zum Sicherheitsproblem

Im ersten Wengen-Rennen am Freitag musste das erfolgsverwöhnte Schweizer Team eine Niederlage einstecken, als der Italiener Giovanni Franzoni im Super-G seinen ersten Weltcupsieg feierte. Franjo von Allmen wurde Dritter, Dominator Marco Odermatt Vierter. Am Samstag in der Abfahrt schlug «Odi» zurück und feierte einen triumphalen Sieg. Der Slalom am Sonntag ging an den Norweger Atle Lie McGrath. (ram)

«Gender-Thematik führt hier zu weit» – Schweizer Ski-Trainer regt sich vor Olympia auf
Mehr vom Ski-Weltcup:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997
1 / 29
Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997

2026: Marco Odermatt (Schweiz).
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kommentatoren feiern Odis Lauberhorn-Sieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fuhrer beerbt Lüthi – auf einen Bürogeneral folgt beim SCB eine Büroordonanz
Eine Ära geht zu Ende. Marc Lüthi verlässt am 30. April nach 28 Jahren die grosse Sportbühne und geht in Pension. Der SCB wird nicht mehr sein, was er war und der Keim zu einer Bürointrige ist schon gelegt.
SCB-Präsident Carlo Bommes ist sich der historischen Bedeutung des Augenblicks bewusst. Für gewöhnlich werden Neuigkeiten im schmucklosen, engen Medienraum im Parterre verkündet. Doch zu dieser Medienkonferenz hat er die VIP-Loge im ersten Stock des Hockey-Tempels herrichten lassen.
Zur Story