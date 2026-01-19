Zehntausende vor Ort, Hunderttausende vor dem Fernseher, als Marco Odermatt mal wieder triumphiert. Bild: keystone

Über eine Million Schweizer fieberte vor dem TV mit Odermatt am Lauberhorn mit

Keine SRF-Sendung wurde 2025 von so vielen Menschen gesehen wie die Lauberhorn-Abfahrt. In diesem Jahr schalteten wiederum sehr viele Leute zu, um Marco Odermatts vierten Sieg in Folge zu sehen. Wie das SRF mitteilt, verfolgten am Samstagmittag bis zu 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer seine Fahrt. Das entspreche einem Marktanteil von 84,8 Prozent.

Die Zusammenfassung des Rennens. Video: SRF

Wie das Schweizer Fernsehen weiter schreibt, sei zudem der Onlinestream rund 230'000 Mal gestartet worden. «Das auf allen Kanälen grosse Interesse des Publikums an unserer Berichterstattung freut mich sehr», wird SRF-Sportchef Roland Mägerle zitiert.

Die «Odi-Mania» sorgte bereits eine Woche zuvor für regen TV-Konsum. Den zweiten Durchgang des Riesenslaloms am Chuenisbärgli in Adelboden, der ebenfalls von Odermatt gewonnen wurde, verfolgten durchschnittlich 796’000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 77,5 Prozent).

Zehntausende live dabei

Vor Ort in Wengen waren an diesem Wochenende so viele Fans dabei, dass der Zugang zum Weltcup-Dörfli für die Siegerehrung am Abend beschränkt werden musste. 36'000 Menschen hätten die Abfahrt live mitverfolgt, teilte das Organisationskomitee mit. Die Lenkung der Zuschauer habe gut funktioniert, stellte OK-Chef Urs Näpflin in der «Berner Zeitung» erfreut fest. «Wir hatten nirgends eine Überlastung.»

Im ersten Wengen-Rennen am Freitag musste das erfolgsverwöhnte Schweizer Team eine Niederlage einstecken, als der Italiener Giovanni Franzoni im Super-G seinen ersten Weltcupsieg feierte. Franjo von Allmen wurde Dritter, Dominator Marco Odermatt Vierter. Am Samstag in der Abfahrt schlug «Odi» zurück und feierte einen triumphalen Sieg. Der Slalom am Sonntag ging an den Norweger Atle Lie McGrath. (ram)

