2. Lindsey Vonn (USA) +0,27
3. Ester Ledecka (CZE) +0,94
13. Joana Hählen (SUI) +1,53
24. Corinne Suter (SUI) +1,93
26. Jasmine Flury (SUI) +2,05
29. Malorie Blanc (SUI) +2,11
31. Stefanie Grob (SUI) +2,17
35. Janine Schmitt (SUI) +2,43
36. Alice Robinson (NZL) +2,45
40. Sina Fausch (SUI) +2,69
44. Jasmina Suter (SUI) +2,81
49. Priska Ming-Nufer (SUI) +3,31
Aicher gewinnt Super-G in Tarvisio vor Vonn – Schweizerinnen enttäuschen erneut
Für Aicher ist es der vierte Sieg auf höchster Stufe, der zweite im Super-G und der zweite in dieser Saison nach dem Triumph in der Abfahrt in St. Moritz. Wie schon im Engadin distanzierte die Allrounderin Vonn im Duell der Generationen um rund eine Viertelsekunde. In der italienischen Skistation machte Aicher den Unterschied im letzten Streckenabschnitt.
Die Tschechin Ester Ledecka komplettierte das Podest mit bereits 0,94 Sekunden Rückstand auf die Siegerin und fuhr zum ersten Mal in dieser Saison in die Top-3. Für Vonn ist es der 145. Podestplatz im Weltcup. Die Amerikanerin führt damit ihre eindrückliche Serie an Podestplätzen weiter. Bei acht Rennstarts in dieser Saison verpasste sie das Podest lediglich einmal – als Vierte im Super-G in St. Moritz.
Das sagt Linsey Vonn:
Die Schweizerinnen konnten wie schon in Val d'Isère nicht mit der Spitze mithalten. Als beste Athletinnen von Swiss-Ski klassierte sich Joana Hählen im 13. Rang, womit sie wie Jasmina Suter (12. in St. Moritz) die Hälfte der Selektionskriterien für die Olympischen Spiele erfüllt. Malorie Blanc ist die einzige Schweizerin, die das Ticket für Cortina d'Ampezzo dank Platz 6 in St. Moritz auf sicher hat. Corinne Suter (24.), Jasmine Flury (26.) und Blanc (29.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte.
Eine Schrecksekunde erlebte Alice Robinson. Die als Führende der Disziplinenwertung ins Rennen gegangene Neuseeländerin verlor nach dem Zielsprung und beim Versuch, das letzte Tor korrekt zu passieren, die Kontrolle und verdrehte sich das linke Knie. Ob dieses in Mitleidenschaft gezogen wurde, war zunächst nicht klar. Robinson konnte den Zielraum ohne Hilfe verlassen. (nih/sda)
- Von Allmen witzelt mit SRF-Moderator: «Hoffentlich ist die Kamera kaputt»
- Ärger nach Lauberhornabfahrt: «Falscher Wetterbericht» führte zu verkürzter Strecke
- Kamera abgeräumt und Zielsturz – von Allmen fährt sich noch tiefer in die Herzen der Fans
- «Mein Plan ging perfekt auf» – Odermatt triumphiert am Lauberhorn überlegen