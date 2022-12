Diese 17 Talabfahrten zeigen, wie wenig Schnee gerade in den Schweizer Bergen liegt

Stell dir vor, du fährst in den Skiurlaub, doch es liegt kein Schnee. So geht es momentan zahlreichen Touristen, die über Weihnachten und Neujahr das Schweizer Winterparadies geniessen wollten.

Doch in weiten Teilen der Schweiz kurven die Wintersportler nun über schmale, weisse Streifen, die künstlich über Kuhweiden gelegt wurden. Unterhalb von 1500 Metern sucht man fast im ganzen Land vergeblich nach natürlichem Schnee. Dies zeigen folgende 17 Webcam-Bilder von Talabfahrten, welche am Dienstag aufgenommen wurden:

Adelboden, Wallegg, 1148 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 25 cm

Bergbahnen offen: 19 / 38

Anzère, Place du village, 1500 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 90 cm

Bergbahnen offen: 11 / 13

Amden, Arvenbüel, 1272 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 5 cm

Bergbahnen offen: 1 / 6

Brigels, Talstation, 1257 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 30 cm

Bergbahnen offen: 11 / 13

Crans Montana, Driving, 1495 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 35 cm

Bergbahnen offen: 18 / 24

Engelberg, Klostermatte, 1020 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 61 cm

Bergbahnen offen: 11 / 31

Jaun-Gastlosen, Talstation, 1015 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 5 cm

Bergbahnen offen: 2 / 4

La Tzoumaz, Riddes, 1500 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 70 cm

Bergbahnen offen: 8 / 8

Laax, Taalstation, 1100 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 115 cm

Bergbahnen offen: 24 / 28

Les Diablerets, Ecole de Ski, 1200 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 5 cm / 102 cm

Bergbahnen offen: 3 / 12

Leukerbad, Snowpark, 1411 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 130 cm

Bergbahnen offen: 8 / 9

Meiringen-Hasliberg, Bidmi, 1423 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 83 cm

Bergbahnen offen: 6 / 13

Moosalpregion, Bodmen, 1470 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 30 cm

Bergbahnen offen: 3 / 9

Nendaz, Prarion-Balavaux, 1840 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 5 cm / 40 cm

Bergbahnen offen: 22 / 24

Savognin, Ferienressort Surses, 1200 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 42 cm

Bergbahnen offen: 6 / 12

Sörenberg, Dorf, 1166 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 50 cm

Bergbahnen offen: 4 / 16

Wildhaus, Oberdorf, 1230 Meter über Meer

Schneehöhe Tal und Berg: 0 cm / 35 cm

Bergbahnen offen: 3 / 6

Die Lage dürfte sich in den kommenden Tagen zuspitzen. Die Nullgradgrenze befindet sich am Mittwoch und Donnerstag auf 2000 Meter über Meer. Über Neujahr wird es mit Föhn voraussichtlich sogar noch wärmer. So soll es etwa in Wildhaus am Samstag elf Grad werden.

Die eine oder andere Talabfahrt dürfte die frühlingshaften Temperaturen wohl nicht überleben.

(cma)