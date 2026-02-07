Was heute bei Olympia wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen

Was heute wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen
Die Highlights
Mit der Abfahrt der Männer steht um 11.30 Uhr gleich der für viele Schweizer Sportfans wichtigste Wettbewerb der Olympischen Spiele auf dem Programm. Mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen stellt die Schweiz zwei der Topfavoriten, Alexis Monney gewann im vergangenen Winter das Weltcuprennen auf der Olympiastrecke in Bormio.
Von den meistgenannten Favoriten müssen die Schweizer vorlegen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Monney), 7 (Odermatt) und 8 (von Allmen).
Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost.
In Livigno, unweit der Schweizer Grenze, fällt eine erste Entscheidung der Freestyler. Die Snowboarder suchen ab 19.30 Uhr ihren Olympiasieger im Big Air.
Alle Entscheidungen
11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Männer
mit Alexis Monney, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, und Franjo von Allmen
13.00 Uhr: Langlauf, Skiathlon Frauen
mit Fabienne Alder, Marina Kälin, Nadja Kälin und Anja Weber
16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m Frauen
mit Ramona Härdi und Kaitlyn McGregor
19.30 Uhr: Snowboard, Big Air Männer
19.55 Uhr: Skispringen, Normalschanze Frauen
evtl. mit Sina Arnet
Weitere Schweizer Einsätze
Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller
Curling, Mixed-Doppel, Schweiz – Schweden (10.05 Uhr), Tschechien – Schweiz (19.05 Uhr)
Schweiz – Kanada
Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (21.10 Uhr)
Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno
Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation (10.30/11.35 Uhr)
Fabian Bösch, Kim Gubser, Andri Ragettli, Nils Rhyner
Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation (14.00/15.05 Uhr)
Sina Arnet
Skispringen, Normalschanze, 1. Durchgang (18.45 Uhr)
