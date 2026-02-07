bedeckt
Was heute bei Olympia wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen

Switzerland&#039;s Franjo von Allmen at the finish area during the men&#039;s second official alpine skiing downhill training at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Ital ...
Wird der Weltmeister auch Olympiasieger? Mit Franjo von Allmen ist zu rechnen.Bild: keystone

Was heute wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen

Los geht's! Nach ersten Gruppenspielen, Qualifikationen und der Eröffnungsfeier stehen heute Samstag an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand-Cortina die ersten Entscheidungen an.
07.02.2026, 04:44
Inhaltsverzeichnis
Die HighlightsAlle EntscheidungenWeitere Schweizer Einsätze

Die Highlights

Mit der Abfahrt der Männer steht um 11.30 Uhr gleich der für viele Schweizer Sportfans wichtigste Wettbewerb der Olympischen Spiele auf dem Programm. Mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen stellt die Schweiz zwei der Topfavoriten, Alexis Monney gewann im vergangenen Winter das Weltcuprennen auf der Olympiastrecke in Bormio.

Wieviele Medaillen gewinnen die Schweizer Männer in der Olympia-Abfahrt?
Von den meistgenannten Favoriten müssen die Schweizer vorlegen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Monney), 7 (Odermatt) und 8 (von Allmen).

Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost.

In Livigno, unweit der Schweizer Grenze, fällt eine erste Entscheidung der Freestyler. Die Snowboarder suchen ab 19.30 Uhr ihren Olympiasieger im Big Air.

Alle Entscheidungen

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Männer
mit Alexis Monney, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, und Franjo von Allmen

13.00 Uhr: Langlauf, Skiathlon Frauen
mit Fabienne Alder, Marina Kälin, Nadja Kälin und Anja Weber

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m Frauen
mit Ramona Härdi und Kaitlyn McGregor

From left: Swiss speed skaters Livio Wenger, Ramona Haerdi, Kaitlyn McGregor, and Kalon Dobbin, coach of Swiss speed skating, pose for the photographer, during a press conference of the Swiss speed sk ...
Härdi (links) und McGregor.Bild: keystone

19.30 Uhr: Snowboard, Big Air Männer

19.55 Uhr: Skispringen, Normalschanze Frauen
evtl. mit Sina Arnet

Weitere Schweizer Einsätze

Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller
Curling, Mixed-Doppel, Schweiz – Schweden (10.05 Uhr), Tschechien – Schweiz (19.05 Uhr)

KEYPIX - Switzerland&#039;s Yannick Schwaller, left, celebrates with Briar Schwaller-Huerlimann, after winning the mixed doubles round robin phase of the curling competition against south Korea at the ...
Gibt's ein Siegerküsschen – oder zwei?Bild: keystone

Schweiz – Kanada
Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (21.10 Uhr)

Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno
Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation (10.30/11.35 Uhr)

Das sind die grössten Schweizer Medaillenkandidaten in Mailand und Cortina

Fabian Bösch, Kim Gubser, Andri Ragettli, Nils Rhyner
Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation (14.00/15.05 Uhr)

Sina Arnet
Skispringen, Normalschanze, 1. Durchgang (18.45 Uhr)

(ram/sda)

