Was heute bei Olympia wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen

Wird der Weltmeister auch Olympiasieger? Mit Franjo von Allmen ist zu rechnen. Bild: keystone

Was heute wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen

Los geht's! Nach ersten Gruppenspielen, Qualifikationen und der Eröffnungsfeier stehen heute Samstag an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand-Cortina die ersten Entscheidungen an.

Mehr «Sport»

Die Highlights

Mit der Abfahrt der Männer steht um 11.30 Uhr gleich der für viele Schweizer Sportfans wichtigste Wettbewerb der Olympischen Spiele auf dem Programm. Mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen stellt die Schweiz zwei der Topfavoriten, Alexis Monney gewann im vergangenen Winter das Weltcuprennen auf der Olympiastrecke in Bormio.

Wieviele Medaillen gewinnen die Schweizer Männer in der Olympia-Abfahrt? Keine Eine Zwei Drei Vier Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 6 Personen teilgenommen

Von den meistgenannten Favoriten müssen die Schweizer vorlegen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Monney), 7 (Odermatt) und 8 (von Allmen).

Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost.

In Livigno, unweit der Schweizer Grenze, fällt eine erste Entscheidung der Freestyler. Die Snowboarder suchen ab 19.30 Uhr ihren Olympiasieger im Big Air.

Alle Entscheidungen

11.30 Uhr: Ski alpin, Abfahrt Männer

mit Alexis Monney, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, und Franjo von Allmen

13.00 Uhr: Langlauf, Skiathlon Frauen

mit Fabienne Alder, Marina Kälin, Nadja Kälin und Anja Weber

16.00 Uhr: Eisschnelllauf, 3000 m Frauen

mit Ramona Härdi und Kaitlyn McGregor

Härdi (links) und McGregor. Bild: keystone

19.30 Uhr: Snowboard, Big Air Männer

19.55 Uhr: Skispringen, Normalschanze Frauen

evtl. mit Sina Arnet

Weitere Schweizer Einsätze

Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller

Curling, Mixed-Doppel, Schweiz – Schweden (10.05 Uhr), Tschechien – Schweiz (19.05 Uhr)

Gibt's ein Siegerküsschen – oder zwei? Bild: keystone

Schweiz – Kanada

Eishockey, Frauen, Vorrunde, Gruppe A (21.10 Uhr)

Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno

Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation (10.30/11.35 Uhr)

Fabian Bösch, Kim Gubser, Andri Ragettli, Nils Rhyner

Ski Freestyle, Slopestyle, Qualifikation (14.00/15.05 Uhr)

Sina Arnet

Skispringen, Normalschanze, 1. Durchgang (18.45 Uhr)

(ram/sda)