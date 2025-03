Das Feld in Form eines Tatzelwurms unterwegs von Maloja nach S-chanf. Bild: keystone

Fähndrich gewinnt den Engadin Skimarathon vor Werro – norwegischer Sieg bei den Männern

Nadine Fähndrich ist zum zweiten Mal Siegerin des Engadin Skimarathons. Die zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin setzte sich vor Landsfrau Giuliana Werro durch.

Bei den Männern wurde Valerio Grond als bester Schweizer Dritter. Der Davoser, der erstmals am «Engadiner» teilnahm, unterlag im Zielsprint nach 1:34:03 Stunden den beiden Norwegern Havard Moseby und Sverre Dahlen Aspenes.

Die Sonne geht auf im Engadin. Bild: keystone

Nadine Fähndrich gewann in einer Zeit von 1:41:03 Stunden. «Nach etwa zehn Kilometern brach mir ein Stock und ich musste mich zurückkämpfen. Ich war stets am Limit», sagte die Sprintspezialistin, die zuletzt an der WM in Trondheim jeweils Bronze im Einzel- und im Teamsprint gewonnen hatte. Nach 42 Kilometern von Maloja nach S-chanf triumphierte Fähndrich im Engadin zum zweiten Mal nach 2018. (ram)