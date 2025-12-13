Nebel
Tour der Suisse und Tour de Romandie 2026 mit Tadej Pogacar

KEYPIX - Reigning World Champion Tadej Pogacar indicates five as he celebrates winning his fifth in a row Il Lombardia, Tour of Lombardy cycling race, in Bergamo, Italy, Saturday, Oct. 11, 2025. (Gian ...
Tadej Pogacar wird 2026 in der Schweiz zu sehen sein.Bild: keystone

Rad-Fans wirds freuen: Tour der Suisse und Tour de Romandie 2026 mit Tadej Pogacar

13.12.2025, 22:1713.12.2025, 22:17

Wunderbare Neuigkeiten für die Radsportliebhaber in der Schweiz: Sie werden Tadej Pogacar im nächsten Frühjahr an der Tour de Suisse und der Tour de Romandie aus nächster Nähe bewundern können.

Der Slowene enthüllte am Samstag sein Programm für 2026, das Teilnahmen an der Tour de Suisse und der Tour de Romandie vorsieht. «Ich werde die Strade Bianche, Mailand-Sanremo, die Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich, die Tour de Romandie, die Tour de Suisse und die Tour de France fahren. Und dann sehen wir weiter, das ist schon mal nicht schlecht», erklärte er vor der Presse in Benidorm.

Die bauen in Abu Dhabi für die Rad-WM einen Berg, damit Pogacar gewinnt?!

Durch seine Teilnahme an den beiden Schweizer Landesrundfahrten kann sich Pogacar optimal auf die Tour de France vorbereiten, an der er seinen fünften Sieg anstrebt. Zuvor möchte er sich bei Mailand-San Remo und Paris-Roubaix durchsetzen.

Die Organisatoren der Tour de Suisse und der Tour de Romandie und können die Absicht des amtierenden zweifachen Weltmeisters nur begrüssen. Die Teilnahme des 27-jährigen Ausnahmekönners wertet die Veranstaltungen signifikant auf und dürfte hierzulande für grosse Begeisterung sorgen. (riz/sda)

Interview
Lia Wälti erzählt, welche Qualen sie während des Sommermärchens überstehen musste
