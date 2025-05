Vlhova kämpft um Karriere: «Ich weiss nicht, ob ich jemals wieder Ski fahren kann»

Nicht nur körperlich, auch mental sei diese Zeit extrem belastend gewesen. «Im Kopf ging es mir gar nicht gut. Aussen wirkte ich fröhlich, aber innerlich war ich in tausend Teile zersplittert», berichtet sie. Die Verletzung habe tiefe Spuren hinterlassen – und ihr gezeigt, wie wichtig es sei, sich selbst an erste Stelle zu setzen.

Ausgerechnet der Heimauftritt in Jasna sorgte für einen Wendepunkt in Vlhovas Laufbahn. Bild: keystone

Die Bilder ihres Sturzes im Januar 2024 gingen um die Welt – seither ist Petra Vlhova aus dem Skizirkus verschwunden. In ihrer slowakischen Heimat Jasna verletzte sich die Olympiasiegerin schwer, zog sich einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie zu. Mehr als ein Jahr später ist noch immer offen, ob sie je wieder an einem Weltcup-Rennen teilnehmen kann.

Aller guten Dinge sind drei – Florida Panthers erneut im Stanley-Cup-Final

Die Florida Panthers stehen zum dritten Mal in Folge im Stanley-Cup-Final. Das Team aus Sunrise gewinnt die Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes 4:1.

Den letzten Schritt zur neuerlichen Final-Teilnahme tat der Titelverteidiger mit einem 5:3-Auswärtserfolg – obwohl es in in der Arena in Raleigh in North Carolina vorerst nicht nach der Entscheidung in dieser Serie ausgesehen hatte. Das Heimteam führte nach dem ersten Drittel dank Sebastian Aho 2:0. Der Finne erzielte seine Tore 6 und 7 in diesen Playoffs.