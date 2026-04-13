Die Karriere von Marc Rochat ist zu Ende. Bild: keystone

Selina Egloff und Reto Mächler holen Slalom-Gold – Rochat beendet seine Karriere

Bei den Schweizer Meisterschaften in St.Moritz fanden zum Abschluss die Slalomrennen statt. Die grossen Sieger des Tages sind Reto Mächler und Selina Egloff. Nach dem Rennen hat Marc Rochat seinen Rücktritt bekanntgegeben.

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Zum ersten Mal in seiner Karriere darf sich Reto Mächler über den Schweizer Meistertitel freuen. Der 24-Jährige setzte sich im Slalom mit 37 Hundertstelsekunden Vorsprung vor Joel Lütolf durch. Auf den dritten Platz fährt der siebenfache Weltcupsieger Daniel Yule.

Als Fünfter landete Marc Rochat neben dem Podest und verkündete kurz darauf seinen Rücktritt. «Ich schliesse dieses Kapitel mit grossem Stolz und tiefer Gelassenheit», erklärte Rochat und führte weiter aus: «Meine Karriere hat mir so viel geschenkt: Siege, Niederlagen, Tränen und Emotionen, die kaum zu übertreffen sind. Die vergangene Saison hat mich vor grosse Herausforderungen gestellt. Nach mehr als 15 Jahren im Spitzensport spüre ich, dass mich meine Energie, meine Neugier und meine Ambitionen auf ein neues Spielfeld führen.»

Seinen grössten Erfolg feierte Rochat vor einem Jahr, als er in der Teamkombination zusammen mit Stefan Rogentin an der Weltmeisterschaft zur Bronzemedaille fuhr. Insgesamt bestritt Rochat 105 Weltcuprennen in seiner Karriere.

Stefan Rogentin (links) und Marc Rochat jubeln mit der Bronzemedaille. Bild: keystone

Bei den Frauen hiess die Siegerin wie im letzten Jahr Selina Egloff. Bereits nach dem 1. Lauf lag Egloff in Führung und setzte sich schlussendlich mit über vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Aline Danioth durch. Zeitgleich auf dem dritten Platz klassierten sich Eliane Christen und Aline Höpfli. Keine Medaille gibt es für Topfavoritin Wendy Holdener, welche sich mit dem fünften Platz zufriedengeben muss. (riz)