Slalom in Are 1. Mikaela Shiffrin USA

2. Zrinka Ljutic CRO +1,24

3. Michelle Gisin +1,34 Die weiteren Schweizerinnen:

12. Camille Rast +2,20

13. Melanie Meillard +2,22



Die ersten drei: Ljutic, Siegerin Shiffrin und Gisin (von links). Bild: keystone

Gisin fährt in Hundertstel-Krimi aufs Podest – Shiffrin siegt beim Comeback überlegen

Mehr «Sport»

Michelle Gisin sichert sich ihren zweiten Podestplatz in diesem Weltcup-Winter. Die Obwaldnerin wird im Slalom in Are in Schweden Dritte. Rückkehrerin Mikaela Shiffrin siegt überlegen.

Michelle Gisin, nach dem ersten Lauf mit zwei Hundertsteln Rückstand auf Shiffrin Zweite, war in der Endabrechnung einen Zehntel langsamer als Zrinka Ljutic. Die junge Kroatin wurde zum dritten Mal in Folge in einem Weltcup-Slalom Zweite.

Shiffrin: Als wäre sie nie weg gewesen

Kurz vor dem Jahreswechsel im Slalom in Lienz im Osttirol war Gisin ebenfalls Dritte. In Schweden hatte sie das Hundertstel-Glück auf ihrer Seite. Die nächstplatzierten Konkurrentinnen, die Deutsche Lena Dürr und die Einheimische Anna Swenn Larsson, lagen nur einen beziehungsweise zwei Hundertstel zurück.

Eine Klasse für sich: Mikaela Shiffrin. Bild: keystone

Rückkehrerin Mikaela Shiffrin war nach sechs Wochen verletzungsbedingter Abwesenheit bereits wieder eine Klasse für sich. Sieg Nummer 96, dank dem sie vorzeitig und zum achten Mal als Gewinnerin der Disziplinen-Wertung feststeht, errang sie mit 1,24 Sekunden Vorsprung.

Brignone kommt nicht wirklich näher

Die weiteren Schweizerinnen im 2. Lauf, Camille Rast und Mélanie Meillard, belegten die Plätze 12 und 13. Das in diesem Winter ebenfalls überzeugende Duo wird zusammen mit Gisin die Schweiz im Slalom auch am kommenden Wochenende beim Saisonabschluss in Saalbach vertreten.

Im Kampf um den Gesamtweltcup ist der Vorsprung von Lara Gut-Behrami auf Federica Brignone praktisch gleich geblieben. Die Italienerin belegte Rang 27 und erhielt dafür 4 Punkte. Damit reist die Gut-Behrami mit einem Polster von 282 Punkten ans Weltcupfinale. Dort hat die Tessinerin die Chance, sowohl die grosse Kristallkugel wie auch drei kleine für den Gewinn von Disziplinenwertungen (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom) zu gewinnen. (ram/sda)