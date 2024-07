«Alles verkauft» – Nati-Fieber lässt Trikot-Nachfrage explodieren

Fans, die noch Trikots in den Grössen S und XS ergattern möchten, können jetzt noch schnell zuschlagen. Danach sind die Bestände während dieser EM-Saison endgültig erschöpft. (fm1today.ch)

«Wir hatten bis zu 200 Prozent mehr Anfragen als in den letzten Jahren.»

Marco Greco, Medienchef von Ochsner Sport: «Das EM-Fieber erreicht derzeit seinen Höhepunkt. Noch nie zuvor wurden bei Ochsner Sport während einer Endrunde – EM oder WM – so viele Fanartikel verkauft. Insbesondere die Trikots der Schweizer Nationalmannschaft brechen alle Rekorde. Die Nähe der Europameisterschaft zu unserem fussballbegeisterten Nachbarland macht das Ereignis greifbarer als bei vorherigen Fussball-Grossereignissen. Zusätzlich tragen die herausragenden Leistungen unseres Nationalteams massgeblich zur hohen Nachfrage bei.»

Nach dem Sieg der Schweizer Nationalmannschaft im Achtelfinale kochen die Emotionen der Fans über. Die Fan-Trikots der Nati sind nahezu überall ausverkauft. In den Onlineshops der Sportgeschäfte sind nur noch wenige Exemplare erhältlich und zwar vor allem in den Grössen S für Männer und XS für Frauen.

Die Euphorie um die Schweizer Nationalmannschaft erreicht neue Höhen und wer ein Trikot der Nati besitzt, kann sich glücklich schätzen. Die Lagerbestände dieser begehrten Fanartikel werden nämlich so schnell nicht mehr aufgefüllt.

Trotz des Führungstreffers von Georgien kamen Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente am Sonntagabend beim 4:1-Sieg in Köln keine Zweifel, welches Team in die EM-Viertelfinals einziehen wird.

Man könne das Spiel nicht die ganze Zeit kontrollieren, so De la Fuente. «Die Gegner sind gut und können auch Tore schiessen. Aber wir haben einen kühlen Kopf bewahrt», betonte der Trainer, dessen Team trotz drückender Überlegenheit in der 18. Minute mit 0:1 in Rückstand geriet.