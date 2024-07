«Habe darüber nachgedacht, Bellingham auszuwechseln»: die Reaktionen auf das England-Drama

«Kurz gesagt: wahrscheinlich nicht. Bisher haben nur wenige der Favoriten bei der EM beeindruckt. Stattdessen haben sich die als Aussenseiter angesehenen Teams als die erfolgreicheren erwiesen. Österreich ist ein Beispiel dafür, ebenso wie die Schweiz, die am Samstag Titelverteidiger Italien aus dem Rennen warf und nächste Woche im Viertelfinale Englands Gegner sein wird. Die Schweizer hatten Pech, dass sie in ihrer Gruppe Deutschland nicht schlagen konnten, konnten sich aber gegen die Azzurri durchsetzen. Sie werden mit Abstand die beste Mannschaft sein, gegen die England bei diesem Turnier gespielt hat, und die Art und Weise, wie sie Italien besiegten, zeigt, dass sie den Spitzenteams jede Menge Probleme bereiten können. Gegen die Three Lions werden sie wahrscheinlich als Favoriten gelten.»​

Aufgrund der höchst durchwachsenen Leistungen der Engländer in den Gruppenspielen war der bei vergangenen Turnieren beinahe inflationär verwendete Slogan «It's coming home» 2024 bisher deutlich weniger häufig zu hören bei Anhängern, die es mit England halten. ManUnited-Legende und Ex-Verteidiger im Nationalteam, Rio Ferdinand, gräbt ihn aber nun wieder einigermassen verhalten aus – und auch bei Sänger Ed Sheeran scheint der Glaube an einen grossen Triumph wieder etwas grösser geworden zu sein:

Der in der Heimat massiv gescholtene Trainer der Engländer wurde auch während der Partie von den eigenen Anhängern attackiert. «Du weisst nicht, was du tust», schallte es zwischenzeitlich von den Rängen.

Der Mann, der England in der Nachspielzeit in Ekstase versetzte, jubelte bereits auf dem Feld kontrovers:

Bilanz nach dem NHL-Draft – unser Hockey hat nur ein Problem: Die Eisschmelze

Mit dem NHL-Draft ist die Eishockey-Saison zu Ende gegangen. Nun erst ist eine Gesamtbeurteilung möglich. Unser Hockey steht vor seinen besten Jahren. Aber ein Problem ist noch nicht erkannt worden: eine drohende Eisschmelze.

Der Zustand einer Hockeykultur kann am einfachsten an drei Kriterien beurteilt werden. An der nationalen Meisterschaft, an den Resultaten bei internationalen Wettbewerben (Champions Hockey League, WM) und am NHL-Draft.