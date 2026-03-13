sonnig11°
WM 2026: Iran kontert Trump und findet USA sollte ausgeschlossen werden

FILE - President Donald Trump stands on stage next to the FIFA World Cup after receiving the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Dec. 5, ...
Donald Trump riet Iran von einer WM-Teilnahme ab – der iranische Fussballverband lässt sich das nicht gefallen.Bild: keystone

Iran schiesst gegen Trump: «Niemand kann uns von der WM ausschliessen»

Der iranische Fussballverband hat die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Teilnahme an der WM in diesem Sommer zurückgewiesen.
13.03.2026, 11:4813.03.2026, 11:48

«Niemand kann die iranische Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft ausschliessen. Das einzige Land, das ausgeschlossen werden könnte, ist eines, das lediglich den Titel ‹Gastgeber› trägt, aber nicht in der Lage ist, die Sicherheit der an diesem globalen Ereignis teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten», teilte der WM-Teilnehmer auf Instagram mit.

Trump hatte zuvor zwar bekräftigt, dass die Nationalmannschaft des Iran bei der Endrunde willkommen sei. «Aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen», teilte der 79-Jährige auf seiner Plattform Truth Social mit.

«Glaube nicht, dass es angemessen ist»: Trump warnt Iran vor WM-Teilnahme in den USA

Die WM-Endrunde der Männer in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Spiele werden in den USA ausgetragen. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus. (nih/sda)

Mehr zur WM 2026:
