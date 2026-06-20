Norway teaching Scotland how to row ❤️❤️🏴🏴🇳🇴🇳🇴🇳🇴THis is what the World Cup is all about 🤝❤️🏴@WeAreSTVRadio pic.twitter.com/wkRUlNXEM3— Cat Harvey (@MissCatHarvey) June 19, 2026
WM-Tagesticker
Darauf haben wir alle gewartet 🏴🇳🇴 +++ Algerien legt nach Messi-Foul Protest ein
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Auf diese Kollabo haben wir alle gewartet
Schottland traf in der Nacht auf Samstag in Foxborough, dem Stadion der New England Patriots nahe Boston, auf Marokko. Norwegen spielte sein Spiel gegen den Irak ebenfalls dort. Nun kamen die Fans der beiden Nationen in Boston zusammen und die Norweger brachten den Schotten ihre Ruder-Tradition bei:
Algerien legt wegen Messi-Foul Protest gegen Argentinien-Sieg ein
Der algerische Fussballverband hat nach der nicht gegebenen Roten Karte gegen Lionel Messi Beschwerde bei der FIFA «wegen unfairer Schiedsrichterentscheidungen» eingereicht. Das teilte eine Quelle des Verbandes am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit. Beim 3:0 des Titelverteidigers zum WM-Auftakt hatte der argentinische Superstar in der 31. Minute Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade erwischt, durfte aber weiterspielen. Ausserdem beklagte der Verband einen Ellbogenschlag von Alexis Mac Allister, der nicht geahndet worden sei.
Zum Zeitpunkt des Fouls hatte Messi seine Mannschaft schon in Führung geschossen. Im weiteren Verlauf der Begegnung zog er mit seinen zwei weiteren Treffern in der Liste der Rekordtorjäger bei Weltmeisterschaften mit Miroslav Klose gleich (je 16 Tore). (nih/t-online)
Zwei Schotten über dem Atlantik
Was für ein epischer Trip! Zwei schottische Fans haben die Reise in die USA mit einem kleinen Propeller-Flugzeug unternommen. Nach zahlreichen Zwischenlandungen kamen sie pünktlich auf der anderen Seite des Atlantiks an.
What a journey! 👏🏴— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 19, 2026
Two Scotland fans have flown across the Atlantic in a small propeller plane to the World Cup ⚽https://t.co/4O9iGafJ7w pic.twitter.com/dFBOdHq05Z
Flagge frisst Freiwilligen
When the World Cup pre-match ceremony goes wrong but you still gotta secure the bag! 😭🏆 pic.twitter.com/rfk2DBYZmV— Ultras Clips (@ultras_clips) June 19, 2026
Auch die Schotten haben nun eine Ente
Nicht nur die Mexikaner haben eine WM-Ente – nun gibts auch eine schottische Ente.
Mexico isn't the only team with a duck this FIFA World Cup— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 18, 2026
(via IG/dawnducky08, X/bbcsportscot) pic.twitter.com/gD3uIfX0qU
Vozinhas Mutter darf endlich an die WM reisen
Nachdem der Mutter des Kap-Verde-Goalies die Einreise in den USA verweigert wurde, darf sie nun endlich ihre Reise antreten und ihren Sohn an der WM unterstützen.
Iran kündigt Beschwerde an
Der iranische Fussballverband wird bei der FIFA wegen der Restriktionen, die ihm an der WM von den USA auferlegt werden, Beschwerde einlegen, wie er am Freitag ankündigte.
Irans WM-Reise gleicht einem Spiessrutenlauf. Mehreren Mitgliedern des Trainerstabs und der WM-Delegation verweigerten die USA die Ausstellung von Visa für das Turnier. Wegen verschiedener Schikanen musste der Verband sein WM-Camp aus den USA nach Mexiko verlegen. Für die Auftaktpartie in Los Angeles gegen Neuseeland durfte die Mannschaft trotz FIFA-Protokoll erst nach langem Hickhack am Vortag anreisen, noch am Matchtag musste sie das Land wieder verlassen. Auch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien am Sonntag (21.00 Uhr Schweizer Zeit) darf sie nicht früher anreisen.
«Diese Restriktionen verstossen gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mannschaften und könnten die Vorbereitung beeinträchtigen», argumentierte ein Teamoffizieller in der Erklärung des Verbandes. (riz/sda)
Irans WM-Reise gleicht einem Spiessrutenlauf. Mehreren Mitgliedern des Trainerstabs und der WM-Delegation verweigerten die USA die Ausstellung von Visa für das Turnier. Wegen verschiedener Schikanen musste der Verband sein WM-Camp aus den USA nach Mexiko verlegen. Für die Auftaktpartie in Los Angeles gegen Neuseeland durfte die Mannschaft trotz FIFA-Protokoll erst nach langem Hickhack am Vortag anreisen, noch am Matchtag musste sie das Land wieder verlassen. Auch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien am Sonntag (21.00 Uhr Schweizer Zeit) darf sie nicht früher anreisen.
«Diese Restriktionen verstossen gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mannschaften und könnten die Vorbereitung beeinträchtigen», argumentierte ein Teamoffizieller in der Erklärung des Verbandes. (riz/sda)
Manzambi brach Rekord
Mit seinem Doppelpack hat sich Johan Manzambi in die WM-Geschichtsbücher eingetragen. Mit 20 Jahren und 247 Tagen ist er gemäss Opta der jüngste von bisher zehn Jokern, die in einem Weltmeisterschaftsspiel nach ihrer Einwechslung zwei Tore erzielten.
So reagierte Katars Madibo, als er sah, was er angerichtet hat
Nach einem Foul von Assim Madibo ging Kanadas Ismael Kone im Mittelfeld zu Boden. Die Verletzung sah übel aus und obwohl noch unklar ist, wie schwer sie tatsächlich ist, wird der 24-Jährige ziemlich sicher länger ausfallen. Als Madibo das Bein seines Gegenspieler sah, war dem Katari deutlich anzusehen, wie leid es ihm tat. Madibo sah dafür die Rote Karte.
Madibo's reaction after seeing Ismael Kone's injury
by
u/977x in
soccer
Wende im Fall Wahi
Wende im Fall Elye Wahi: Der 23-jährige Stürmer darf nun doch nach Kanada einreisen und im WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen Deutschland auflaufen. Der Verband freue sich «über dieses positive Ergebnis und dankt allen Beteiligten, die zur Lösung dieses Problems beigetragen haben», hiess es in einer Mitteilung.
Der im Januar von Eintracht Frankfurt an den französischen Erstligisten Nice ausgeliehene Wahi war vor seiner WM-Reise offenbar in Frankreich zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa, dass ein 23-jähriger Fussballer am 29. Mai wegen des Verdachts auf bandenmässigen Betrug, bandenmässige Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche festgenommen wurde.
Darum geht es:
Der im Januar von Eintracht Frankfurt an den französischen Erstligisten Nice ausgeliehene Wahi war vor seiner WM-Reise offenbar in Frankreich zeitweise in Polizeigewahrsam gekommen. Die Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur dpa, dass ein 23-jähriger Fussballer am 29. Mai wegen des Verdachts auf bandenmässigen Betrug, bandenmässige Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche festgenommen wurde.
Darum geht es:
Auch im norwegischen Parlament wird bereits gerudert
🚨🚨| Following the Norwegian supporters started the rowing trend, the parliament of Norway responded.🤣pic.twitter.com/ab4NaI63SM— CentreGoals. (@centregoals) June 18, 2026
Neymar fällt auch gegen Haiti aus
Auch beim zweiten Auftritt des Rekordweltmeisters muss Neymar zuschauen. Über seine Genesung berichten die Brasilianer dennoch positiv. Der angeschlagene Neymar wird der brasilianischen Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Die Seleção kam zum Auftakt nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinaus. Gegen Aussenseiter Haiti ist sie am Samstag aber klar favorisiert.
Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten und bekam überraschend dennoch ein Aufgebot von Carlo Ancelotti. Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der frühere Weltklasse-Stürmer befinde sich in der «letzten Phase seiner Genesung», teilten die Brasilianer mit. (riz/sda/dpa)
Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten und bekam überraschend dennoch ein Aufgebot von Carlo Ancelotti. Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der frühere Weltklasse-Stürmer befinde sich in der «letzten Phase seiner Genesung», teilten die Brasilianer mit. (riz/sda/dpa)
Dieses Altersheim in England sorgt wohl für das herzigste Public Viewing
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