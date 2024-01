Die Zusammenarbeit zwischen «Automobili Lamborghini» und der italienischen Staatspolizei begann im Jahr 2004. Der «Urus Performante» ist somit das sechste Modell von Lamborghini, das in die Flotte der italienischen Autobahnpolizei aufgenommen wird.

Der Urus Performante wurde von Lamborghini-Technikern in Sant'Agata Bolognese nach den Polizeivorgaben designt. Die Lackierung kombiniert die blaue Farbe der italienischen Staatspolizei mit Weiss, mit dreifarbigen Bändern auf den Schwellern und dem Sicherheitsgurt. Die Polizeilogos wurden mit reflektierender Folie auf den Türen angebracht. Auf dem Dach wurde ein Lichtbalken mit 360° blauen LED-Leuchten sowie eine zweifarbige elektrische Sirene installiert.

Die italienische Polizei erhält im Dezember vom Autohersteller Lamborghini einen weiteren Dienstwagen geschenkt. Der Super-Geländewagen «Urus Performante» wird ab diesem Jahr für Spezialdienste wie den dringenden medizinischen Transport von Organen und Blutplasma eingesetzt. Dafür befindet sich ein tragbarer Kühlschrank im Auto, der mit einer Anzeige zur Überwachung der Innentemperatur ausgestattet ist. Ausserdem wurde das Auto mit Elementen ausgestattet, die für den öffentlichen Sicherheitsdienst unverzichtbar sind. So zum Beispiel ein gepanzerter Waffenkasten oder ein Defibrillator für die Erste Hilfe.

Schneller Freizeitspass: Bernd Steininger fuhr den Lamborghini Gallardo nur wenige Kilometer im Jahr, regelmäßig wurde der Bolide in einer Fachwerkstatt gecheckt. (Bild: spon)

Wir wollen alle unseren Weihnachtsbaum loswerden. Diese Variante ist besonders nachhaltig – und eklig.

Weihnachten ist vorbei und damit auch die Zeit des Christbaumes. Doch was fängt man nun mit dem Nadelhaufen, der noch von ein paar Ästen zusammengehalten wird, an? Entweder man schmeisst ihn dem Nachbarn in den Garten oder – die bessere Variante – man verwendet den Baum weiter. Wir legen hier schliesslich alle Wert auf Nachhaltigkeit.