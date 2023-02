Video: twitter/SchaakStefan

Russin empört sich über Schaufenster an der Reeperbahn

Eine anscheinend in Hamburg lebende Russin hat auf einem Spaziergang an der Reeperbahn in einem Schaufenster etwas entdeckt, das ihr ganz und gar nicht passte:

Video: twitter/SchaakStefan

Im Schaufenster ist eine Puppe ausgestellt, die den russischen Präsidenten Putin darstellen soll – tot auf dem Boden, erschossen von deutschen Panzern.



Die Russin empört sich im Video darüber, dass solche obszönen Darstellungen «mitten im Stadtzentrum», zugänglich für Kinderaugen, ausgestellt seien. (lzo)​

