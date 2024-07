Video: watson/lucas zollinger

Das Attentat auf Trump – Videos zeigen, was in den Momenten davor und danach geschah

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania wurde auf Ex-Präsident Donald Trump geschossen. Der 78-Jährige wurde dabei am Ohr getroffen und ohne weiteren körperlichen Schaden vom Secret Service in Sicherheit gebracht. Seither überschlagen sich in den Vereinigten Staaten die Ereignisse und ständig gelangen neue Informationen an die Öffentlichkeit.

Verschiedene Videos auf Social Media zeigen zum Beispiel, was rund um Trump in den Minuten vor und nach der Schussabgabe alles geschah. Hier eine Chronologie und ein Überblick über den Tatort:

Die Videos zeigen: Einige Menschen im Publikum entdeckten den Schützen, den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks, bereits als er sich auf dem Dach in Stellung brachte. Man kann sogar hören, wie ein Mann einen Polizisten ruft, um ihn darauf aufmerksam zu machen. Auch in einem anderen Video warnt jemand das Publikum davor, «dass er eine Waffe habe» – rund fünf Sekunden vor dem ersten Schuss.

Aus einer anderen Perspektive erkennt man, dass die zwei Scharfschützenteams des Secret Service, die auf den Dächern hinter Trump stationiert waren, sich bereits mindestens zwei Minuten vor den Schüssen in Richtung des Daches ausrichteten, von welchem aus Crooks danach schoss. Kurz vor dem ersten Schuss sieht man ausserdem, wie einer der Scharfschützen kurz den Kopf hebt, als würde er etwas erspähen.

Crooks wurde, etwa 16 Sekunden nachdem er den ersten Schuss abgegeben hatte, von den Agenten des Secret Service erschossen. (lzo)

