Video: watson/Aya Baalbaki

Kiffer kommt 30 Minuten zu spät zum watson-Interview – typisch, oder?

Aya Baalbaki Folge mir

«Es tut mir leid. Ich habe den Verkehr in Zürich unterschätzt», sagte der gebürtige Walliser Benji. Wir verzeihen dem 30-Jährigen, dass er uns 30 Minuten hat warten lassen. Das Klischee, dass Kiffer gleichgültig und entspannt sind, bestätigt sich in diesem Moment für uns. Dieses Vorurteil hält jedoch nicht lange an, denn Benji kann auch anders.

Seit Benji 18 Jahre alt ist, konsumiert er regelmässig Cannabis. Nicht täglich, sondern eher wöchentlich. Er findet, solange der Konsum in einem gesunden Mass bleibt, spricht nichts dagegen. Im Jahr 2017 gründete er zusammen mit Freunden die Firma B-Chill – ein Unternehmen für CBD-Produkte aus dem Wallis.

Die Legalisierung von Cannabis liegt Benji sehr am Herzen. Seine Gründe dafür erfährst du im Video: