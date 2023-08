Video: watson/lucas zollinger

Du musst jetzt stark sein: Videospiel-Held Mario verliert seine Stimme

Mario ist für viele der Videospielheld schlechthin. Wenn der italienische Klempner aus Brooklyn nicht gerade mit seinen Freunden aus dem «Pilzkönigreich» über irre Strecken Gokart-Rennen fährt, rettet er wahrscheinlich gerade seine Prinzessin Peach vor dem bösen Widersacher Bowser. Und das offenbar unermüdlich. Wann klempnert er denn überhaupt noch …?

Wie auch immer. Heute geht es weniger um die Spielfigur Mario selbst, sondern mehr um den Mann, der ihm in all den Jahren seine ikonische Stimme verlieh: der 67-jährige US-Schauspieler Charles Martinet. Nintendo hat auf der Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gegeben, dass Martinet dies nach 32 Jahren als «Mario» (und viele weitere Figuren aus der Nintendo-Welt) fortan nicht mehr tun werde:

Martinet werde weiterhin als Markenbotschafter für Mario um die Welt reisen und die Fans an Messen und Conventions mit seiner Begeisterung für den Videospielhelden anstecken, heisst es in der Mitteilung. Wer den Figuren in Zukunft seine Stimme leiht, wurde noch nicht mitgeteilt. (lzo)

