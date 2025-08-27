Video: youtube/late night with seth meyers

Trump droht der nächsten Late-Night-Show mit Absetzung – deshalb hier eine Kostprobe

Heute Morgen hat sich US-Präsident Donald Trump in üblicher Manier auf seiner Social-Media-Plattform «Truth Social» über die Late-Night-Show des Comedians Seth Meyers ausgelassen.

So kursiere laut dem Präsidenten das «kranke Gerücht», dass der «Fake News»-Sender NBC seinen Vertrag mit Seth Meyers, einem der «am wenigsten talentierten» Late-Night-Hosts, die es gebe, verlängert habe. Dieser habe, so Trump, weder Einschaltquoten noch Talent oder Intelligenz und dazu die Persönlichkeit eines unsicheren Kindes. Er wisse nicht, warum NBC den Vertrag mit Meyers verlängern würde, aber er werde es definitiv herausfinden, schreibt Trump in dem Post.

Wie zurzeit so ziemlich alle Late-Night- und Satire-Sendungen in den USA macht sich auch diejenige von Seth Meyers regelmässig über Donald Trump und seine Regierung lustig. Erst kürzlich wurde jedoch «The Late Show with Stephen Colbert», eine der quotenstärksten Sendungen dieser Art, überraschend abgesetzt. Die Sendung lief seit über 30 Jahren.

Offiziell seien die Gründe dafür finanzieller Natur, aber es wird vermutet, dass auch eine politische Komponente mitgespielt haben könnte. NBC, wo die Sendung ausgestrahlt wird, will mit Skydance Media fusionieren und dieses Vorhaben muss von der Federal Communications Commission abgesegnet werden. Diese wiederum ist aktuell in der Hand von Trump-Loyalisten. Deshalb könnte die Absetzung der Sendung, die Trump ein Dorn im Auge war, ein Versuch gewesen sein, seine Gunst zu gewinnen. Trump feierte die Absetzung der Show auf jeden Fall als persönlichen Sieg. Gleichzeitig drohte er den anderen Late-Night-Shows, dass sie als Nächstes dran seien.

Die Late Show von Seth Meyers ist aktuell auf Sendepause, wie dieser Post auf Reddit zeigt. Ab dem 2. September wird die Sendung wieder täglich ausgestrahlt. Bis dahin haben wir euch hier einen ihrer letzten Beiträge übersetzt. Er hat auch jetzt noch eine gewisse Aktualität. Viel Spass!

Übrigens: Entgegen Trumps Behauptungen auf «Truth Social» hat Seth Meyers' Show keine schlechten Quoten, wie dieser Bericht von LateNighter zeigt. Im zweiten Quartal dieses Jahres hatte die Sendung in ihrer Kategorie sogar die höchsten Einschaltquoten und führe damit seine «stille Herrschaft» weiter, heisst es darin. (lzo)

