wechselnd bewölkt23°
DE | FR
burger
Videos
Gesellschaft & Politik

Donald Trump droht mit Absetzung von Seth Meyers Late-Night-Show

Video: youtube/late night with seth meyers

Trump droht der nächsten Late-Night-Show mit Absetzung – deshalb hier eine Kostprobe

27.08.2025, 18:0027.08.2025, 18:00
Mehr «Videos»

Heute Morgen hat sich US-Präsident Donald Trump in üblicher Manier auf seiner Social-Media-Plattform «Truth Social» über die Late-Night-Show des Comedians Seth Meyers ausgelassen.

So kursiere laut dem Präsidenten das «kranke Gerücht», dass der «Fake News»-Sender NBC seinen Vertrag mit Seth Meyers, einem der «am wenigsten talentierten» Late-Night-Hosts, die es gebe, verlängert habe. Dieser habe, so Trump, weder Einschaltquoten noch Talent oder Intelligenz und dazu die Persönlichkeit eines unsicheren Kindes. Er wisse nicht, warum NBC den Vertrag mit Meyers verlängern würde, aber er werde es definitiv herausfinden, schreibt Trump in dem Post.

Wie zurzeit so ziemlich alle Late-Night- und Satire-Sendungen in den USA macht sich auch diejenige von Seth Meyers regelmässig über Donald Trump und seine Regierung lustig. Erst kürzlich wurde jedoch «The Late Show with Stephen Colbert», eine der quotenstärksten Sendungen dieser Art, überraschend abgesetzt. Die Sendung lief seit über 30 Jahren.

Offiziell seien die Gründe dafür finanzieller Natur, aber es wird vermutet, dass auch eine politische Komponente mitgespielt haben könnte. NBC, wo die Sendung ausgestrahlt wird, will mit Skydance Media fusionieren und dieses Vorhaben muss von der Federal Communications Commission abgesegnet werden. Diese wiederum ist aktuell in der Hand von Trump-Loyalisten. Deshalb könnte die Absetzung der Sendung, die Trump ein Dorn im Auge war, ein Versuch gewesen sein, seine Gunst zu gewinnen. Trump feierte die Absetzung der Show auf jeden Fall als persönlichen Sieg. Gleichzeitig drohte er den anderen Late-Night-Shows, dass sie als Nächstes dran seien.

Die Late Show von Seth Meyers ist aktuell auf Sendepause, wie dieser Post auf Reddit zeigt. Ab dem 2. September wird die Sendung wieder täglich ausgestrahlt. Bis dahin haben wir euch hier einen ihrer letzten Beiträge übersetzt. Er hat auch jetzt noch eine gewisse Aktualität. Viel Spass!

Video: youtube/late night with seth meyers

Übrigens: Entgegen Trumps Behauptungen auf «Truth Social» hat Seth Meyers' Show keine schlechten Quoten, wie dieser Bericht von LateNighter zeigt. Im zweiten Quartal dieses Jahres hatte die Sendung in ihrer Kategorie sogar die höchsten Einschaltquoten und führe damit seine «stille Herrschaft» weiter, heisst es darin. (lzo)

Mehr zu Trump:

Mehr Late-Night-Content:

Trump erfindet ein kurioses Gespräch mit seinem Onkel

Video: youtube/the daily show

Hier wirst du Zeuge von Trumps unglaublicher, fortgeschrittener Gesprächsführungstechnik

Video: watson/Lucas Zollinger

Die Daily Show zeigt, wie oft Netanyahu bereits durch die Gefahr durch den Iran gewarnt hat

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So skurril kleiden sich die Trump-Fans
1 / 19
So skurril kleiden sich die Trump-Fans

Die selbst ernannten Trump-Girls.
quelle: instagram/ginamarie_xxo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump teilt seine vertrauliche Einschätzung über Putin, während sein Mikrofon noch an ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
19 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Schlaf
27.08.2025 18:22registriert Oktober 2019
Jeder Moderator einer Sendung welche Trumpel schlecht findet, gäbe einen 100% bessern Präsidenten ab, als der Narr, welcher momentan das Zepter in der Hand hält.
331
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gnu76
27.08.2025 18:16registriert Dezember 2016
Die 14 Anzeichen des Faschismus nach Umberto Eco:
1. Kult der Tradition, 2. Ablehnung der Moderne, 3. Kult der Aktion um der Aktion Willen, 4. Jede Kritik wird als Verrat wahrgenommen, 5. Eine immense Angst vor jeder Andersartigkeit, 6. Faschismus versucht immer, mit der Frustration der Mittelklassen zu arbeiten, 7. Faschismen sind besessen von der Existenz einer Verschwörung gegen die Identität, 8. Die Feinde des Faschismus sind immer gleichzeitig zu stark und zu schwach, 9. Es gibt nur den kompromisslosen Kampf
1/2
261
Melden
Zum Kommentar
avatar
Opossum2
27.08.2025 18:18registriert Januar 2022
Nicht genehme Sendungen absetzen lassen, das würden Maduro, Putin oder Lukaschenko auch so machen.
251
Melden
Zum Kommentar
19
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
5
Angriff auf watson-Journalisten in Lausanne – eine rote Linie ist überschritten
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
YB-Frauen siegen in Champions-League-Quali +++ Almaty schreibt Geschichte
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
Tod von Influencer live gestreamt – diese «Challenges» machten ihn bekannt
Der französische Streamer und Influencer «Jean Pormanove» ist tot. Gestorben ist er vor laufender Kamera.
Der bekannte Streamer starb in der Nacht vom 17. auf den 18. August während eines Livestreams auf der Plattform «Kick».
Zur Story