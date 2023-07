Video: watson/lucas zollinger

In Griechenland wüteten am Wochenende über 80 Brände – ein Überblick im Video

Mindestens 82 Waldbrände haben Griechenland am Wochenende in Atem gehalten. Viele sind immer noch nicht unter Kontrolle.



Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, sondern auch in zahlreichen anderen Regionen sind nach langer Trockenheit und wegen der aktuellen Hitzewelle Grossbrände ausgebrochen:

Auf der Insel Euböa, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen weitere grosse Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Grösste Evakuierung in der Geschichte des Landes

Auf Rhodos derweil tobte am Montag zum siebten Tag in Folge ein Grossbrand. Dort sind am Samstag bei einer der grössten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands rund 20'000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. Es wurden Notlager in Hotellobbys, Turnhallen und anderen öffentlichen Gebäuden errichtet. Gleichzeitig trafen immer noch weitere Touristen auf der Insel ein. Aktuell ist Hauptsaison und die meisten Hotels sind ausgebucht.



Hilfe aus dem Ausland

In allen Fällen wurden am Montagmorgen mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, wie der Zivilschutz mitteilte. Es befinden sich auch Löschkräfte aus der Türkei, Frankreich und Tschechien im Einsatz. (lzo/sda/dpa)

