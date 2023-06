Video: watson

«God save the Queen, man» – und andere peinliche Biden-Versprecher

Mehr «Videos»

Joe Biden steht wegen seiner ständigen Redefehler unter Beschuss. Am Wochenende beendete er eine Rede über Waffensicherheit seltsamerweise mit den Worten «God save the Queen, man» («Gott schütze die Königin, Mann»). Das Weisse Haus erklärte die unlogische Äusserung damit, dass er sich an jemanden in der Zuschauermenge gewandt habe.

Hier sind einige der seltsamsten Fehler des 80-Jährigen in den letzten Jahren.

(een)

Video: watson

Weitere Videos:

Highlights von Bidens Rede zur Lage der Nation

Video: watson/een

Trump gibt erstes Interview nach der Anklage – und lässt den Moderator ungläubig zurück

Video: watson/een

Nichts zeigt den Biden/Trump-Unterschied so schön wie ihre Terroristen-Ansprachen