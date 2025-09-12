wechselnd bewölkt16°
International

Kirk-Attentat: Das stand auf den Patronenhülsen bei der Tatwaffe

Video: watson/lucas zollinger

«Hey Faschist! Fang!» – das stand auf den Patronenhülsen des Kirk-Killers

12.09.2025, 18:2312.09.2025, 18:49
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Mehr «Videos»

US-Behörden verkündeten bei einer Pressekonferenz in Utah am Freitag, der mutmassliche Attentäter des MAGA-Aktivisten Charlie Kirk sei in Gewahrsam.

«Wir haben ihn.» Mit diesen Worten eröffnete Spencer Cox, der Gouverneur von Utah, die Veranstaltung. Der Verdächtige sei ein gewisser Tyler Robinson, der in Washington, einem County von Utah, wohnhaft sei. Cox erläuterte den anwesenden Medienvertretern, wie Ermittler dem 22-Jährigen auf die Spur gekommen sind und erzählte von einigen gefundenen Beweismitteln.

Dazu gehören laut dem Republikaner auch vier Patronenhülsen, auf welche Inschriften graviert wurden. Hier erzählt er, wie diese lauteten:

Video: watson/lucas zollinger

Die vier gravierten Patronenhülsen wurden laut Cox bei der vermuteten Tatwaffe gefunden. Diese war in ein dunkles Tuch eingewickelt gewesen und wurde von Ermittlern am Rand des Geländes der Utah Valley University entdeckt. Bei der Waffe handelte es sich um ein deutsches Repetiergewehr des Typs Mauser Modell 98 mit Kaliber .30-06. Darauf sei ein Zielfernrohr montiert worden, so Cox.

Wirre Inschriften aus Internet-Subkulturen

Von den drei Patronen sei nur eine abgefeuert worden, so Cox. Die Inschrift auf der entsprechenden Hülse laute: «Notices Bulges. OwO. What's this?» (deutsch: «Bemerkt Wölbungen. OwO. Was ist das?»). «OwO» ist die japanische Version eines Smileys. Laut verschiedenen Vermutungen im Internet könnte es sich dabei um eine Anspielung auf ein Meme handeln, das auf die sogenannte «Furry»-Subkultur anspielt.

X Post zur Inschrift einer Patronenhülse, die beim Anschlag auf Charlie Kirk verwendet wurde
Bild: x / @knowyourmeme

Laut Cox waren auf den drei nicht-abgefeuerten Patronen ebenfalls Inschriften eingraviert. Auf einer habe sie gelautet: «Hey facist! Catch! ↑→↓↓↓» (deutsch: «Hey Faschist! Fang! ↑→↓↓↓»). Faschist dürfte dabei eine Anspielung auf die politische Ausrichtung sein, die Charlie Kirk vertrat. Die Pfeile könnten auf ein Videospiel hinweisen. In bestimmten Games können mit einer Abfolge von Befehlen oder Bewegungen sogenannte Cheats ausgelöst werden.

Auf einer weiteren Patrone habe die Inschrift «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao» gelautet. «Bella ciao» heisst auf Italienisch so viel wie «Hallo Schöne» oder «Tschüss Schöne». Ausserdem ist es der Liedtext eines bekannten Liedes, das die italienischen Partisanen ihrem Kampf gegen die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg gewidmet hatten.

Video: YouTube/BattleForTelenuovo

Auf der letzten Kugel stand laut Gouverneur Cox schliesslich noch: «If you read this, you are gay. LMAO.» (deutsch: «Wenn du das liest, bist du schwul. LMAO.») LMAO ist ein Akronym und steht für «laughing my ass off», was frei übersetzt so viel heisst wie «Ich lach mich kaputt».

Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
