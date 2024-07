So sind die aktuellen Verwechslungen etwa nur die jüngsten in einer langen Reihe. In der Vergangenheit verwechselte Biden auch schon mehrfach Amtskollegen anderer Nationen mit ihren bereits verstorbenen Vorgängern. Aber auch Bidens Konkurrentem, Ex-Präsident Donald Trump, unterliefen ähnlich peinliche Verwechslungen schon des Öfteren.

Es war eine Kampfansage an die Adresse all jener, die immer lauter fordern, Biden solle das Feld räumen und Platz für andere demokratische Kandidaten machen. Trotzdem kam es bei der Abschlussrede und im Austausch mit den Journalistinnen und Journalisten danach erneut zu Aussetzern, Wortfindungsstörungen und (sehr) peinlichen Verwechslungen. Hier ein Zusammenschnitt:

Zum Abschluss des Nato-Gipfels in Washington D.C., der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, gab der Gastgeber US-Präsident Joe Biden am 11. Juli eine Pressekonferenz, die vom Weissen Haus im Vorfeld als «big boy press conference» bezeichnet wurde.

Inter will Ricardo Rodriguez +++ Cömert an Valladolid ausgeliehen

Nach Flucht und europaweiter Suche: Italienischer Schmelzofen-Mörder gefasst

Nach zehn Tagen Suche in ganz Europa ist ein Italiener verhaftet worden, der seinen Onkel ermordet und in einem Ofen verbrannt hatte. Der 39-Jährige ging der Polizei in seinem Haus in Soiano am Gardasee in Oberitalien ins Netz, wie die Behörden mitteilten. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Zuletzt war vermutet worden, dass sich der Unternehmer noch vor seiner endgültigen Verurteilung zu lebenslanger Haft nach Spanien abgesetzt hatte, möglicherweise sogar auf die Kapverdischen Inseln.