Sieht so die Zukunft des Wanderns aus?

Das Interesse sei vor allem bei älteren Menschen gross. So nutzten in der ersten Woche mehr als 200 Personen ein Exoskelett, die Hälfte davon waren Senioren.

Festnahme in Brandenburg: 18-jähriger Russe plante wohl Anschlag

Ein 18-jähriger russischer Staatsbürger wurde in Brandenburg festgenommen. Er soll einen Anschlag geplant haben.

Sicherheitskräfte haben in Brandenburg einen 18-jährigen russischen Staatsbürger wegen der möglichen Planung eines Anschlags festgenommen. Er steht im Verdacht, einen mutmasslich politisch motivierten Anschlag in Berlin vorbereitet zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg und die Polizei in Potsdam am Freitag mitteilten. Die Festnahme erfolgte am Donnerstag im Landkreis Dahme-Spreewald.