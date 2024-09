Video: watson/lucas zollinger

Dieser Megastar gab verkleidet heimlich ein Konzert in einer Karaokebar – erkennst du ihn?

Die Besucherinnen und Besucher der Karaoke-Bar «Dino's» in Las Vegas erlebten eine grosse Überraschung und konnten es kaum fassen, als sie realisierten, dass einer der aktuell erfolgreichsten Musiker der Welt (inkognito) vor ihren Augen performte.

Hättest du ihn auch erkannt? Mit dem Video kannst du versuchen, herauszufinden, wer es ist:

Es handelt sich um Chris Martin. Der britische Musiker ist Sänger, Pianist, Gitarrist, Komponist und der Frontmann der erfolgreichen Band Coldplay. Der 47-Jährige war wegen eines Auftritts am iHeartRadio-Festival in der Stadt der Sünde.

Danach schien er Lust zu haben, sich noch unters Volk zu mischen – und stürzte sich verkleidet mit Anzug, Perücke, Brille und rotem Luftballon in eine Karaoke-Bar. Spätestens, als er seinen eigenen Song «All My Love» vorführte, wurde den ersten Besucherinnen und Besuchern klar, wen sie da vor sich hatten. Nach dem Auftritt zog sich Martin die Perücke vom Kopf und liess sich im Publikum feiern. «Ich danke euch allen so sehr. Ich bin so dankbar … Danke, Dino's. Dino's für immer», sagte er.

Chris Martin ist immer wieder für eine Überraschung gut:

«All My Love» ist ein neuer Song des kommenden Coldplay-Albums «Moon Music», das am 4. Oktober releast wird. Die Karaoke-Bar bedankte sich auf Instagram beim Musiker und schrieb: «Nochmals vielen Dank, dass du so ein cooler Kerl bist. Viel Glück mit dem neuen Album und wir hoffen, dass wir dich in Zukunft sehen werden.» Nicht einmal das Personal der Bar wusste von der Aktion, verriet der Besitzer dem Las Vegas Review-Journal. (lzo)

Video: watson/emanuella kälin

Video: watson/Aya Baalbaki

