So viel Geld kassiert Melania Trump für Auftritte im US-Wahlkampf

Melania Trump in Afrika

Die Welt hat sich ja des Öfteren gefragt, wo eigentlich die First Lady steckt, während ihr Donald zu Hause die Welt auf den Kopf stellt. Jetzt wurde sie gesichtet: in Afrika, als Grosswild-Paparazzi mit Kolonialzeit-Hut. Wie konnte es so weit kommen?

quelle: ap/ap / carolyn kaster