Amber Heard gibt zu, Johnny Depp geschlagen zu haben

Video: watson

People-News

«Ich schlug ihn, als er meine Schwester attackierte» – Amber vs. Depp geht weiter

Nachdem Amber Heard in den vorigen Verhandlungstagen berichtet hatte, in welcher Form ihr Ex-Mann Johnny Depp ihr gegenüber handgreiflich geworden sei, befragten Depps Anwälte die Schauspielerin am Dienstag (Ortszeit) im Kreuzverhör vor allem zu ihrem eigenen Gewaltverhalten.

Im Gerichtsaal wurde unter anderem eine Tonaufnahme von einem Streit des Paars abgespielt. «Ich habe schreckliche, hässliche Dinge zu ihm gesagt. Wie Sie hören können, haben wir auf eine wirklich schreckliche Weise miteinander gesprochen», sagte Heard nach dem Hören der Aufnahmen.

Hier einige Highlights vom Prozess am Dienstag:

Video: watson

«Miss Heard, das war nicht meine Frage» – Depps Anwältin treibt Heard in die Enge

Video: watson

(leb)

«Das ist eine komische Frage» – Johnny Depps lustigste Momente vor Gericht

Video: watson

Amber Heard weint bei erster Zeugenaussage gegen Johnny Depp: «Er hat mich geschlagen»