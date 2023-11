Video: watson

Wen zeigt dieses Bild? Rätst auch du so schlecht wie die Zürcher?

99.99 % der watson-Redaktion konnte nicht erraten, wer die Frau auf diesem Bild ist, obwohl sie weltberühmt ist.

Bevor wir das Rätsel auflösen, bist du gefragt, lieber User.



Gehörst du zu den 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 Prozent, die es wissen?

Wer ist sie auf dem Foto? Shirin David Kim Kardashian Beyoncé Shakira Ich will nur die Antworten sehen

Jawoll, es ist Beyoncé! Designerin Donatella Versace hat eine Fotoreihe der Sängerin hochgeladen, die für viel Aufregung sorgt. Der Grund: Kaum jemand erkennt Beyoncé auf dem Bild, weil sie platinblonde Haare trägt. Versace hat das Foto im Rahmen der Filmpremiere von «Queen B» veröffentlicht. Ihr Konzertfilm «Renaissance: A Film By Beyoncé» kommt am 1. Dezember in die Kinos.

Wir haben dieses Foto den Zürcherinnen und Zürchern gezeigt. Das ist dabei herausgekommen.