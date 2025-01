Nein, das ist kein Alptraum: Riesenfisch attackiert Meerjungfrau in Aquarium

Auf dem viralen Video ist zu sehen, wie der Fisch den Kopf der Frau mit seinem Maul umschliesst.

Video: watson/x/vidsthatgohard

Derzeit zirkuliert ein Video durch die Sozialen Medien, das zeigt, wie ein riesiger Fisch eine menschliche Meerjungfrau in einem Aquarium angreift. Der Vorfall ereignete sich im Xishuangbanna Primitive Forest Park in Südchina. Dessen Süsswasseraquarium zeigt einheimische Arten aus den Flüssen Mekong und Jangtse sowie seltene Amphibien.

Während die als Meerjungfrau verkleidete Frau im Aquarium schwimmt und den Besucherinnen und Besuchern aus der anderen Seite des Glasbeckens zuwinkt, schwimmt der Fisch über ihren Kopf und beisst zu, ganz so, als würde er sie gleich ganz verschlingen wollen. Ihr Kopf ist für kurze Zeit komplett in seinem Maul verschwunden. Doch es ihr gelingt ist, sich zu befreien, und schnell an die Wasseroberfläche zu schwimmen. Ihre Nasenklammer und Schwimmbrille schafften es nicht so weit, die blieben im Schlund des Fisches zurück.

Laut der New York Post handelt es sich bei der Frau um eine 22-jährige Russin namens Masha. Vom Vorfall trug sie Verletzungen an Hals, Kopf und Auge.

Als Schadenersatz wurde ihr von den Betreibern knapp 100 Dollar angeboten, wie die New York Post wissen will. Ausserdem soll ihr verboten worden sein über den Vorfall zu sprechen. Doch das dürfte sich mit dem viralen Video nun erübrigt haben. (lyn)