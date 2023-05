Video: watson/lucas zollinger

Spektakuläres Video aus Cockpit zeigt Flugzeug-Absturz in Panama

Am ersten Mai ist in Panama-Stadt ein Kleinflugzeug mit vier Insassinnen und Insassen abgestürzt. Einer davon hat die ganze Szene mit seinem Handy gefilmt:

Das Flugzeug war auf dem Weg vom Osten des Landes und hatte sein Ziel fast erreicht, als es auf einer Strasse ganz in der Nähe des Zentrums von Panama-Stadt abstürzte. Mit an Bord waren neben des Piloten noch drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums. Diese waren 20 Tage im Ausseneinsatz und gerade auf dem Heimweg.

Nur leichte Verletzungen

Die Verunfallten konnten das Flugzeug nach dem Absturz aus eigener Kraft verlassen, wie das Video zeigt. Die Behörden teilten mit, dass niemand grössere Verletzungen davon trug. Auch sonst kam niemand zu Schaden, die Strasse war nicht stark befahren, möglicherweise auch, weil der Erste Mai ist auch in Panama ein Feiertag ist. Die Luftfahrtbehörde von Panama will nun ermitteln, was die Absturzursache war. (lzo)

