Deutsche Instagrammer zerstören unser nationales Dessert-Heiligtum – und sich selbst

Und, was meint ihr? Mögt ihr «Wermitschelles»?

So lala: Das Urteil von Fabi und Philipp Strehlow zum Vermicelles. Und das Urteil der Userinnen und User zu ihrem Video.

Alles in allem: Note «Ungenügend». Da müssen die beiden nochmal über die Bücher Rezepte. Finden zumindest die entrüsteten Userinnen und User.

«Kommt doch erst mal in die schweiz, kauft ein vermicelle und sagt obs immernoch gleich schmeckt» [sic!]

Ein anderer User stellte derweil eine interessante These auf:

«Knotschi», «Stratschiatella», «Pizza Proskiutoo» oder «Latte Matschiato». Das Herz der Italiener muss regelmässig bluten, wenn Deutsche mit ihrer Aussprache die wunderschönen, ja fast schon melodischen Begriffe metzgen. Bisher konnten wir darüber nur herzhaft lachen, doch jetzt müssen wir stark sein. Denn: Jetzt hat es auch uns getroffen. Die beiden deutschen Brüder Fabi und Philipp Strehlow betreiben den Instagram-Kanal «fabiundphil» . Dort probieren sie für ihre über 100'000 Followerinnen und Follower Essen aus aller Welt und bewerten es. Vor Kurzem kam unser nationales Dessert-Heiligtum Vermicelles in den Test. Vorab: Es schnitt nicht gut ab. Aber etwas anderes ist viel, viel unverzeihlicher:

