Zivadiliring lockte 10'000 Menschen ins Hallenstadion – so war die Show

Video: watson/lucas zollinger

«Es ist wie frisch verliebt multipliziert mit 10 Millionen»

27.10.2025, 12:0827.10.2025, 12:08

Am Sonntagabend ereignete sich im Zürcher Hallenstadion eine Premiere: Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring lockten mit ihrer Show «Zivadiliring live» 10'000 Besucherinnen und Besucher in die grösste Indoor-Eventlocation der Schweiz. Laut eigenen Aussagen sind sie damit die ersten Schweizer Frauen, denen das gelang. Der Abend war bereits seit Monaten ausverkauft.

Ebenfalls vor Ort war auch TeleZüri, um die Stimmung einzufangen und Meinungen aus dem Publikum einzuholen. Wir haben euch einige Impressionen zusammengeschnitten:

Video: watson/lucas zollinger

«Zivadiliring» ist einer der erfolgreichsten Podcasts der Schweiz. Bis zu 100'000 Streams erreichen Zivadinovic, Adilji und Eisenring in jeder Folge. Die drei Frauen sprechen dabei jeweils über persönliche und alltägliche Themen, zum Beispiel übers Dating und Sex, über Freundschaft oder Karriere, Familie und Geld.

Der Podcast existiert seit 2021 und wurde von SRF gestartet. Dort hat man ihn diesen Frühling eingestellt, weil offenbar einige Nebenjobs der Hosts nicht mit den Statuten des Medienhauses vereinbar seien. Die Frauen führen den Podcast seither ohne SRF weiter.

Show hielt sich ans Erfolgsrezept des Podcasts

Ihren rund zwei-stündigen Auftritt im Hallenstadion bezeichneten die Hosts nicht als «Live-Podcast», sondern einfach als «Show». Trotzdem hielten sie sich dabei an ihr Erfolgsrezept: Authentisch und nahbar sein, über die eigenen Erfahrungen sprechen, Humor zeigen. Auch die Themen bleiben die altbewährten. Die Interviews von TeleZüri zeigen: Den Fans schien es gefallen zu haben.

Full House: 10&#039;000 Menschen im Hallenstadion zur Zivadiliring-Show am 26. Oktober 2025
Full House im Hallenstadion.Bild: TeleZüri

Und auch die Veranstalterinnen zeigten sich zufrieden:

«Es ist ein Gefühl wie frisch verliebt multipliziert mit zehn Millionen.»
Maja Zivadinovic

Es sei mega schön, stimmte auch Yvonne Eisenring zu. Gleichzeitig sei es jedoch auch mega traurig für die Schweiz, dass sie im Jahr 2025 die ersten Schweizer Frauen seien, die im Hallenstadion auftreten würden. Sie glaube jedoch, dass nun viele folgen würden. (lzo)

