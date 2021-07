Videos

Schweiz

Die Innerschweiz steht unter Wasser – Betroffene zeigen das Ausmass



Video: watson/Aya Baalbaki

watson im Hochwasserhotspot: So kämpft man in der Innerschweiz gegen die Wassermassen

Die Hochwasser-Lage in der Innerschweiz bleibt angespannt. Wir haben Betroffene besucht.

In der Schweiz gilt derzeit an verschiedenen Orten akute Hochwassergefahr. Betroffen davon sind mehrere Flüsse und Seen.

In der Innerschweiz ist es zu heftigen Überschwemmungen gekommen. In Gummi-Stiefeln mussten wir uns durch den Eingang bei Remigi kämpfen, Hansjörg Kohler hat seit Tagen kein Auge mehr zubekommen und Theo Honermann versucht ununterbrochen, die Lage in den Griff zu bekommen.

Diese drei Personen haben uns einen Einblick gegeben:

Remigi Waser, Betroffener aus Stansstaad

Hansjörg Kohler, Besitzer Campingplatz in Sulz

Theo Honermann, Feuerwehrkommandant Stadt Luzern

Hier siehst du das Ausmass der Überschwemmungen:

Video: watson/Aya Baalbaki

