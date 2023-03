Video: watson/lucas zollinger

Achtung, herzig! Kühe auf ihrem ersten Weidegang des Jahres 😍🐮🐄

Kühe sind herzig. Finden die meisten (gell, Emily 😉). Noch herziger sind Kühe, die zum ersten Mal im Jahr wieder auf die Weide dürfen. Das ist momentan gerade vielerorts der Fall. Und im Zeitalter von Kameras und Internet haben wir das grosse Glück, am lustigen Spektakel teilhaben zu dürfen.

Im Video sieht man Szenen von zwei verschiedenen Schweizer Bauernhöfen. Im ersten Ausschnitt sieht man die Kühe von Biobauer Christian Tüscher im bernischen Ziegelried. Schon seit Jahren stellt er herzige Videos seiner Tiere auf Twitter und landet regelmässige virale Hits damit, er wolle damit aufklären und sensibilisieren, wie es auf einem mittelländischen Schwizer Biobetrieb so zu und her geht. Ausserdem habe er festgestellt, dass seine Videos eine gewisse Resonanz hätten und wolle das den Menschen nicht vorenthalten.

«Auch Kühe haben Frühlingsgefühle»

Warum die Kühe sich so freuen, könne er auch nur mutmassen. «Sobald es wärmer wird, merkt man, wie die Tiere im Stall unruhig werden», sagt Tüscher. Sie wüssten, dass sie bald wieder nach draussen dürften. «Sie verspüren wohl auch Frühlingsgefühle und freuen sich, dass sie wieder in die Wiese dürfen», so der Bio-Bauer. Dabei erwähnt er auch, dass seine Kühe das ganze Jahr ins Freie können. Ein Teil des Stalls sei unbedacht und die Tiere könnten auf einen befestigten Vorplatz. «Um es sich auf den Rücken schneien oder regnen zu lassen, wenn sie das denn möchten», so Tüscher.



Auf die Weide lasse er sie im Winter aus zwei Gründen nicht: Erstens habe es kein Futter und zweitens würden sie auf dem nassen Boden einen Schaden hinterlassen. Das tue im Übrigen fast kein Betrieb.

Die anderen Kühe im Video wohnen auf dem Birkenhof in Uster. Auch dort sieht man: Freude über die wiedergewonnene Freiheit auf der Weide herrscht. (lzo)

