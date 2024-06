Vor 54 Jahren landeten Kampfjets im Gäu auf der ehemaligen N1

Unter dem Codenamen «Strada» wurde am Mittwoch, dem 16. September 1970 , erstmals ein Flugtest auf einer Autobahn durchgeführt. Dafür wurde ein 3,5 Kilometer langer Streckenabschnitt komplett gesperrt. Ab 12 Uhr mittags landeten insgesamt zwölf Venom-Jets auf der geraden Strecke nördlich von Kestenholz, zwischen den Brücken Ober-/ Niederbuchsiten und Oensingen-Kestenholz. Die Flugzeuge wurden dort betankt und mit Munition versehen, bevor sie zu einem simulierten Kampfeinsatz über einem Schiessplatz aufstiegen.

