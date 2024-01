Einige Nutzerinnen und Nutzer merken an, dass die Szenen auch gestellt sein könnten. Aber ganz egal, ob authentisch oder nicht: Das Video kommt gut an und zeigt wohl auch, dass übereifriger italienischer Nationalstolz durchaus ein weitverbreitetes Phänomen ist. (lzo)

Genau diesen Umstand machte sich der TikToker Ben Reid im Jahr 2023 zunutze. Und postete dann pünktlich zum Jahresende auf der Videoplattform eine Compilation mit dem Titel: «Every single Italian I pissed off in the year 2023» (zu Deutsch: Jeder einzelne Italiener, den ich im Jahr 2023 aufgeregt habe) .

Hast du keine Lust mehr auf Sex? Dann solltest du dich vegan ernähren!

Eine neue Studie der Standford Universität zeigt, dass Frauen eine gesteigerte Libido haben, wenn sie sich vegan ernähren. Doch woran liegt das?

In der Netflix-Doku «You Are What You Eat: A Twin Experiment» haben Wissenschatlerinnen und Wissenschaftler 22 Zwillingspaare acht Wochen begleitet, während sich diese vegane ernährten. Dabei fanden die Forschenden heraus, dass eine pflanzliche Ernährung die Lust auf Sex bei Frauen steigern kann. Woran das liegt, wie man das gemessen hat und wie stark der Anstieg der Libido tatsächlich ist, erfährst du im Video: